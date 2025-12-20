Wszystkie mamy wiedzą, że zaplanowanie idealnego wyjazdu z dziećmi to wyższa szkoła jazdy i nieustanna sztuka kompromisu. Z jednej strony chcemy zapewnić dzieciom moc atrakcji, ruch i zabawę, z drugiej – same marzymy o chwili w ciszy, dobrej kawie wypitej bez pośpiechu i regeneracji sił w SPA. Często kończy się na kompromisach, które nie zadowalają nikogo.

A gdyby tak nie musieć wybierać? Binkowski Resort w Kielcach to unikalny obiekt na mapie Polski, który łączy luksus czterogwiazdkowego hotelu, bliskość natury i – co najważniejsze – Baseny Tropikalne, dzięki którym lato trwa tutaj przez okrągły rok.

Egzotyka w sercu Polski – Baseny Tropikalne Binkowski Resort

Główna atrakcja? Gwarantowana pogoda. Zostawiacie za sobą deszcz i chłód, by wejść w świat, gdzie termometry zawsze pokazują ponad 30 kresek. Ciepła woda i prawdziwe palmy na wyciągnięcie ręki sprawiają, że zapominacie o tym, co dzieje się na zewnątrz.

To nie jest zwykły aquapark. Baseny Tropikalne w Binkowski Resort to wyjątkowa strefa wodna zatopiona w naturalnej zieleni. Prawdziwe palmy, sprowadzone prosto z Wysp Kanaryjskich, tworzą tu autentyczny mikroklimat, który pozwala przenieść się na egzotyczne wakacje bez konieczności kupowania biletów lotniczych.

Dla dzieci to prawdziwy raj:

Wodny plac zabaw dla najmłodszych – miejsce stworzone z myślą o pierwszych wodnych przygodach

– miejsce stworzone z myślą o pierwszych wodnych przygodach Basen dla dzieci ze zjeżdżalniami , który gwarantuje mnóstwo emocji

, który gwarantuje mnóstwo emocji Zjeżdżalnie pontonowe (w tym niesamowita Magic Eye)

(w tym niesamowita Magic Eye) Leniwa rzeka, która pozwala na chwilę wodnego relaksu w pontonie

A dla Ciebie? Błękitna laguna z krystalicznie czystą wodą, w której basenowy bar serwuje egzotyczne koktajle.

Strefa Zen dla Mamy (i Taty) – Czas na regenerację

Binkowski Resort doskonale rozumie, że wypoczęty rodzic to szczęśliwe dziecko. Dlatego oferta dla dorosłych jest tu równie imponująca. Kiedy dzieci szaleją pod okiem animatorów lub drugiego opiekuna, Ty możesz udać się do największego kompleksu saunowego w regionie – Saun Świętokrzyskich.

Nasza strefa Wellness & SPA to świątynia spokoju zlokalizowana na najwyższym piętrze resortu. Co Cię tam czeka?

Basen na dachu z przeszkleniami, oferujący panoramiczny widok na korony drzew i panoramę Kielc – idealny na romantyczny wieczór we dwoje

z przeszkleniami, oferujący panoramiczny widok na korony drzew i panoramę Kielc – idealny na romantyczny wieczór we dwoje Różnorodne sauny: od fińskiej, przez parową, aż po chlebową i panoramiczną

od fińskiej, przez parową, aż po chlebową i panoramiczną Ceremonie saunowe: prowadzone przez profesjonalnych Saunamistrzów, które są nie tylko relaksem dla ciała, ale prawdziwym spektaklem dla zmysłów

To tutaj naładujesz baterie. Nawet godzina spędzona w strefie SPA pozwoli Ci odzyskać wewnętrzną równowagę i poczuć się zaopiekowaną. Zasługujesz na to!

Komfort, który doceni każda rodzina

Lokalizacja to jeden z największych atutów Binkowski Resort. Hotel położony jest w Parku Baranowskim, w cichej, zielonej części Kielc, z dala od miejskiego zgiełku, a jednocześnie zaledwie kilka minut jazdy od centrum.

Pokoje zostały zaprojektowane tak, by zapewnić maksymalny komfort rodzinom. Przestronne wnętrza, wygodne łóżka, nowoczesny design i widok na las sprawiają, że poranki są tu po prostu piękne. Resort oferuje również szereg udogodnień dla najmłodszych – od łóżeczek turystycznych po specjalne menu w restauracji.

A skoro o jedzeniu mowa... Restauracja w Binkowski Resort to kulinarna podróż, która zadowoli nawet największych niejadków. Stawiamy na świeże, lokalne produkty ze Świętokrzyskiego, serwując zarówno dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu, jak i smaki międzynarodowe.

Baza wypadowa do odkrywania Świętokrzyskiego

Choć atrakcji w samym hotelu jest tyle, że można by go nie opuszczać przez cały weekend, warto pamiętać, że znajdujecie się w jednym z najciekawszych regionów Polski. Województwo świętokrzyskie to kraina legend, czarownic i geologicznych skarbów, która zachwyci małych odkrywców.

Binkowski Resort to idealna baza wypadowa:

Rezerwat Kadzielnia – znajduje się zaledwie kilkanaście minut spacerem od hotelu. To dawny kamieniołom z przepięknym amfiteatrem wkomponowanym w skały, szmaragdowym jeziorem i podziemną trasą turystyczną w jaskiniach. Spacer tam to obowiązkowy punkt programu! Zamek Królewski w Chęcinach – górujące nad okolicą ruiny, gdzie można spotkać Białą Damę i wejść na wieżę widokową. To żywa lekcja historii, która nie nudzi. Jaskinia Raj – jedna z najpiękniejszych jaskiń w Polsce, pełna stalaktytów i stalagmitów, która rozbudza wyobraźnię każdego dziecka. Centrum Geoedukacji – miejsce, gdzie dowiecie się, jak wyglądało życie w dewonie, zobaczycie gigantyczne ryby pancerne i odbędziecie podróż w kapsule czasu 5D.

Dlaczego warto wybrać Binkowski Resort?

Wybierając nas, wybierasz jakość i spokój ducha. Nie musisz martwić się o pogodę – u nas zawsze świeci słońce (dosłownie i w przenośni, dzięki Tropikalnym Basenom). Nie musisz martwić się o nudę – animacje, sale zabaw i otoczenie lasu zapewniają rozrywkę non-stop.

To miejsce stworzone z pasji do gościnności. Wiemy, że rodzinny czas jest bezcenny, dlatego robimy wszystko, aby każda minuta spędzona w Binkowski Resort zamieniła się w piękne wspomnienie.

Świętokrzyskie czaruje, a Binkowski Resort rozpieszcza. Niezależnie od tego, czy planujesz długi urlop, czy krótki weekendowy wypad, u nas znajdziesz przestrzeń, w której cała rodzina poczuje się wyjątkowo.

Skorzystaj z oferty specjalnej!

Sprawdź nasze aktualne pakiety pobytowe „Pobyt w Binkowski Resort z Basenami Tropikalnymi” lub „Wakacje w Tropikach + dzieci GRATIS* ”. W cenie pobytu HB zawsze otrzymujesz nielimitowany dostęp do Basenów Tropikalnych.

Zarezerwuj swój pobyt już dziś na binkowskiresort.pl i podaruj swojej rodzinie czas, na który zasługuje.

