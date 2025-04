Pewnie nie raz miałaś okazję się przekonać, że kolejne pokolenia kobiet w rodzinie łączy silna więź. Mamy chcą dla swoich córek jak najlepiej. Ofiarują im pomoc i wsparcie. Ale mają też wobec nich konkretne oczekiwania. Pragną, by tak jak one skończyły szkołę, zdobyły zawód, zrobiły karierę, miały dzieci albo przeciwnie – na jakiś czas wstrzymały się z zakładaniem rodziny.

Córki chcą odpłacić matkom za ich miłość i wysiłek, dlatego starają się sprostać wymaganiom. Problem w tym, że często zmusza je to do rezygnacji z własnych planów. Wówczas pojawia się stres, pragnienie ucieczki i zerwania krępujących więzi. Nawet jeśli córka się na to zdobędzie, nie odczuje ulgi, bo miejsce frustracji zastąpi poczucie winy. Czy można jej uniknąć, a jednocześnie odzyskać wewnętrzny spokój i żyć po swojemu? Okazuje się, że tak! Jak ułożyć sobie relacje z mamą?

Historia rodziny dużo wyjaśnia

Gdy pojawia się konflikt między osobistymi pragnieniami, a oczekiwaniami matki, warto przyjrzeć się zaistniałej sytuacji z perspektywy kobiecej historii rodu. Naukowcy wyliczyli, że więź łącząca spokrewnione kobiety może sięgać... siedmiu pokoleń! Warto zatem dowiedzieć się, jak układało się życie naszych babek i prababek. Czy były wykształcone i niezależne, czy zdane na innych? Czy spotkało je coś, co odcisnęło trwały ślad w ich psychice (wojna, bieda, głód, śmierć męża lub dziecka). To pozwoli zrozumieć zachowanie matki, a jednocześnie odszukać w rodzinie pozytywne kobiece wzorce i zdecydować, ile chcemy z nich zaczerpnąć. Pomoże nam też ułożyć sobie relacje z mamą.

Słuchaj, ale bądź w zgodzie ze sobą

Co zrobić, gdy mama przekazuje nam swoje obawy radząc, np. by nie zakładać firmy, tylko pozostać na ciepłej, choć nielubianej posadzie? Wysłuchać jej, ale postępować w zgodzie ze sobą. Przełamanie lęku wymaga odwagi, ale ma szansę się udać, bo w każdym kolejnym pokoleniu kobiety są trochę silniejsze. Dlatego świat idzie do przodu, a nam udaje nam się realizować marzenia. Warto po nie sięgać i dla siebie, i dla matek. W końcu najważniejsze dla nich jest nasze dobro.

