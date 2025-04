Marchewka z groszkiem, sałata albo buraczki to świetny dodatek do obiadu. Warzywa traktujemy jako uzupełnienie pełnowartościowego posiłku, a tymczasem powinny być one jego główną częścią. Według WHO stanowią podstawę piramidy żywieniowej człowieka i powinien sięgać po nie co najmniej 5 razy dziennie. Owoce zwykle traktujemy podobnie, sięgając po nie wtedy, kiedy nie mamy czasu na szykowanie pełnowartościowego posiłku.

Przetworzone w puszce

Puszkowane warzywa i owoce to nie to samo, co ich świeże odpowiedniki! Wiele osób o tym zapomina, myśląc, że skoro kupuje i je takie przetwory, to ich dieta jest wartościowa i zbilansowana. Należy pamiętać, że w puszkach zamkniętych jest o wiele mniej substancji odżywczych, a zwykle pojawia się dużo cukru.

Niedokładne mycie

Oczyszczenie owoców i warzyw przed ich spożyciem to kluczowa czynność, o której niestety wiele osób zapomina. Zwłaszcza obecnie, w dobie pandemii koronawirusa, bardzo ważne jest, by przywiązywać wagę do higieny, nie tylko osobistej, ale również tej związanej z przygotowywaniem posiłków. Dokładne umycie produktów przed spożyciem usunie z nich ewentualne bakterie i wirusy oraz pozostałości po nawozach i opryskach.

Kupowanie na zapas

Mając poczucie, że warzywa i owoce należy spożywać w dużych ilościach, a nie będąc do tego przyzwyczajonym, często kupujemy ich nadmierną ilość. Przechowywanie świeżych produktów jest oczywiście możliwe, ale nawet po kilku dniach w lodówce może rozpocząć się w nich proces gnilny, który nie jest korzystny dla zdrowia człowieka. Nie magazynuj, kupuj mądrze!

Świadomość wyboru produktów spożywczych to podstawa dobrze zbilansowanej diety. Zapoznaj się z informacjami o programie MądrzeJEMY, w którym uczestnicy, pod czujnym okiem Katarzyny Bosackiej, podejmują próbę zmiany swoich dotychczasowych nawyków żywieniowych. Prowadząca w każdym odcinku uświadamia, jakie błędy popełniają najczęściej i uczy, w jaki sposób wybierać jedzenie mądrze i świadomie.Program można oglądać w każdą sobotę o 17:25 w TVN oraz w każdą niedzielę o 18:05 w TTV. Partnerem programu jest sieć sklepów Carrefour.

Egzotyczne zamiast lokalnych

Każdy lubi soczyste mango czy dorodnego ananasa i nie ma w tym nic złego, o ile na naszych stołach goszczą również polskie jabłka czy gruszki. Sprowadzane z daleka owoce dojrzewają w czasie transportu, co negatywnie wpływa na ich wartości odżywcze. Warto sięgać po nie sporadycznie, a na co dzień szukać lokalnych i sezonowych produktów, które zachwycają bogactwem smaków. Takie znajdziesz w sklepach Carrefour! Produkty oznaczone etykietą "Jakość z natury Carrefour" to wyselekcjonowana gama świeżych produktów pochodzących od sprawdzonych lokalnych dostawców. Wszystkie produkty z tej oferty zostały wytworzone w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Carrefour już od 1997 roku współpracuje z producentami żywności opatrzonej znakiem „Jakość z Natury Carrefour”. To potrzeba zdrowego odżywiania się i prawdziwych, naturalnych smaków staje się z roku na rok coraz większa.

Zbyt drobne krojenie



Może wydawać się to niemożliwe, ale krojenie warzyw i owoców wpływa na ich wartości odżywcze. Przy każdym pociągnięciu noża tracą je poprzez proces utleniania, warto więc nie kroić ich zbyt drobno.

Zbyt długie gotowanie

Ten punkt dotyczy głównie warzyw, chętnie podawanych w Polsce na ciepło. Gotowanie ich na miękko sprawia, że są uboższe w witamy A, B, C i D oraz kwas foliowy, dlatego warto dowiedzieć się, ile czasu potrzebują poszczególne odmiany i pilnować procesu gotowania.

Co jeszcze dodalibyście do listy grzechów dotyczących przygotowywania posiłków z warzywami i owocami?

Artykuł powstał z udziałem marki Carrefour