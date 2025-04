Czy to nie dziwne, że marnujemy aż 1/3 produkowanej na świecie żywności? Jak wyliczyła Organizacja Narodów Zjednoczonych, mniej więcej połowa jedzenia ląduje w śmietniku jeszcze zanim trafi do naszych domów (np. niszczy się na etapie produkcji). Drugą połowę wyrzucamy my sami, a to oznacza, że pakujemy do kubłów to, na co wydaliśmy pieniądze, na które musieliśmy wcześniej ciężko zapracować.

Dlaczego to robimy? Wyrzucamy jedzenie głównie dlatego, że robimy zakupy bez planu, źle je przechowujemy i nakładamy na talerz tak dużo, że potem zwyczajnie nie jesteśmy w stanie tego zjeść. W święta marnujemy jeszcze więcej niż zwykle, bo robimy większe zakupy.

Jeśli chcesz przestać marnować jedzenie, nie odkładaj tego „na kiedyś”. Zacznij już teraz – „zagospodaruj” to, co zostało po świętach. Szybko przekonasz się, że dzięki takiemu podejściu oszczędzasz nie tylko pieniądze, ale i czas.

Wyrobienie nowych nawyków jest prostsze, niż na ogół sądzimy. Czasem wystarczy po prostu policzyć: z raportu Federacji Polskich Banków Żywności wynika, że marnując pieczywo, owoce, warzywa czy mięso, wyrzucamy w błoto ok. 3 tys. rocznie!

Warto także uświadomić sobie, że marnowanie jedzenia to nie tylko problem finansowy, ale także niepotrzebna emisja gazów cieplarnianych związana z jego produkcją i dystrybucją.

Co możesz zrobić z żywnością, która została po świętach? Masz kilka opcji:

Włóż do zamrażalnika

Do mrożenia nadaje się niemal wszystko, co zostało po wigilijnej kolacji i posiłkach serwowanych w pierwszy i drugi dzień świąt: pierogi, uszka barszcz, grzybowa, kluski z makiem, ryby (te, które nie były wcześniej mrożone), mięso, wędliny, pasztety, a nawet ciasta (np. makowiec i piernik) czy pokrojone owoce. Wystarczy przełożyć potrawy do plastikowych woreczków, specjalnych torebek do mrożenia albo plastikowych pojemników, ciasno ułożyć w zamrażalniku i gotowe. Zamrożone w ten sposób jedzenie możesz przechowywać do 3 miesięcy i sięgnąć po świąteczne smakołyki, kiedy tylko przyjdzie ci na to ochota. Albo gdy po prostu nie będzie ci się chciało gotować.

Wekuj

Po świętach został ci bigos, a nie masz już miejsca w zamrażalniku? Włóż go do słoika i całość zagotuj - dzięki temu będzie pyszny i gotowy do jedzenia przez 4 tygodnie.

Wekować możesz także smażone ryby. Sposób pierwszy: kawałki ryb ułóż w słoikach i zalej marynatą octową. Sposób drugi: zmiel je, dodaj jajko i bułkę, a potem zrób z tej masy niewielkie pulpeciki i zalej marynatą.

Wykorzystaj do zrobienia innych potraw

Z tego, co zostało po świętach, np. z pieczonego mięsa, wędlin, gotowanych ziemniaków, pieczywa czy warzyw możesz zrobić najrozmaitsze potrawy, np. wytrawną tartę (albo nawet kilka tart o różnych smakach), najrozmaitsze zapiekanki, pasztet (także warzywny) albo zupę. Została ci kapusta z wigilijnej kolacji? Dodaj do niej skrawki wędlin i mięsa, a bigos będzie lepszy niż kiedykolwiek! Z czerstwego pieczywa możesz zrobić np. bułkę tartą, grzanki, zapiekankę czy śląską zupę chlebową (wodziankę), a z ugotowanych ziemniaków kluski śląskie albo gnocchi.

A co można zrobić z ciast i ciastek? Na przykład bajaderki, czyli pyszne kulki oprószone wiórkami kokosowymi, kakaowym proszkiem, posiekanymi orzechami lub kolorową posypką.

Więcej pomysłów na wykorzystanie jedzenia, które zostało po świętach (i nie tylko!) znajdziesz w programie mądrzeJEMY, którego uczestnicy próbują zmienić swoje dotychczasowe nawyki żywieniowe pod czujnym okiem Katarzyny Bosackiej.

Partnerem programu jest sieć sklepów Carrefour, która stawia na konkretne działania, zmierzające do tego, byśmy wszyscy jedli lepiej i zdrowiej. W ramach akcji Act For Food proponuje produkty bez niepotrzebnych, budzących kontrowersje dodatków, stale poszerza asortyment produktów BIO i oferuje na nie rabaty. To tylko niewielki wycinek tych działań.

Marka robi zresztą o wiele więcej – dla swoich klientów i dla Ziemi. Np. do 2020 wycofała ze sprzedaży jednorazowe plastikowe talerze i sztućce i zastąpiła je ich ekologicznymi odpowiednikami.

Wśród jej „noworocznych postanowień” jest m.in.

● Redukcja masy opakowań produktów marki Carrefour o 5% do 2022 r. (w 2018 r. udało się zredukować prawie 2 tony)

● 100% opakowań produktów marki Carrefour nadających się do recyklingu lub kompostowania do 2025 r.

● Zamiana toreb przy kasach na wielorazowe oraz wytworzone w 100% z recyklingu do 2022 r.

● Recykling i wymiana na wielorazowe materiałów do magazynowania i transportu.

