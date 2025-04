Zaburzenia hormonalne nigdy nie są dobre dla organizmu. W przypadku nadczynności tarczycy dochodzi do produkcji zbyt dużej ilości hormonów (m.in. płciowych), a co za tym idzie – przyspiesza się metabolizm organizmu. Jaki to ma wpływ na planowanie ciąży? Zbyt niski poziom TSH (hormon tarczycy) wpływa na cyk owulacyjny. Chora kobieta miesiączkuje rzadziej, ale może dojść nawet do zaniku owulacji. Ponadto tego typu zaburzenia hormonalne bardzo często wiążą się ze spadkiem libido, przez co zostaje utrudnione zajście w ciążę podczas starań o dziecko. Nie oznacza to, jednak że kobieta nie może zajść w ciążę. Jednak jeśli do tego dojdzie, istnieje bardzo duże ryzyko poronienia. W czasie ciąży kobieta chora na nadczynność tarczycy powinna być pod stałą opieką ginekologa i endokrynologa i przestrzegać ich zaleceń. Lekarze zalecają więc, by najpierw ustabilizować poziom hormonów a dopiero potem rozpocząć starania o dziecko.

