Gdy zmienia się wszystko – również to, czego nie widać

Bycie mamą to piękny, ale też intensywny czas zmiany. Zmienia się sposób myślenia, wrażliwość, hierarchia codziennych spraw. To, co kiedyś wydawało się tłem, staje się centrum świata. Nagle analizujesz, ile dziecko zjadło, czy na pewno śpi wystarczająco długo, czy rozwija się „tak jak trzeba”. I to jest normalne. Tak funkcjonuje większość mam: w trybie czujności, troski i nieustannego skanowania rzeczywistości.

Zmieniają się priorytety. Dawne tempo życia schodzi na dalszy plan, kiedy na pierwszym miejscu staje mały człowiek. Ale ta zmiana ma też drugą stronę. Bo równolegle w środku pojawia się cichy kryzys: z jednej strony chcesz być najlepszą mamą, obecną, uważną, „wystarczającą”. A z drugiej, nadal jesteś sobą. Kobietą, która pamięta swoje wcześniejsze życie, swoje potrzeby, wolność, spontaniczność. I nagle te dwa światy zaczynają się ścierać.

To napięcie jest jednym z najbardziej niedopowiedzianych doświadczeń pierwszych miesięcy macierzyństwa. Bo można kochać dziecko całym sercem i jednocześnie tęsknić za tym, co było wcześniej. Można czuć spełnienie i zmęczenie jednocześnie. Można być wdzięczną i zagubioną w tym samym dniu. I nie ma w tym sprzeczności, jest tylko życie, które właśnie się układa na nowo.

Też to czułam. Pamiętam tę emocjonalną sinusoidę: wielką radość, dumę, miłość i szczęście przeplatane momentami smutku, bo miałam wrażenie, że moja tożsamość gdzieś się zachwiała. Dziś wiem, że to nie była prawda. Ona się po prostu na nowo kształtowała. Dopasowywała do roli, której wcześniej nie znałam.

Z perspektywy mamy prawie sześciolatki wiem dziś kilka ważnych rzeczy o zmianie tożsamości. "Ja" sprzed ciąży chciałam zdobywać świat. Zawsze przygotowana, ambitna, z planem na siebie. Robiłam dwa kierunki studiów, pracowałam na etacie, wykładałam na uczelni, rozwijałam się, podróżowałam, ciągle gdzieś pędziłam. W ciąży stałam się spokojniejsza. A kiedy zostałam mamą, moje życie zmieniło się już całkowicie. I wtedy wcale nie chciałam zdobywać świata. Chciałam być całym światem dla swojego dziecka. I przez pewien czas to było dla mnie absolutnie wystarczające.

I choć wtedy miałam momenty zwątpienia, to pod koniec dnia widziałam małego człowieka, który ufał mi bezgranicznie. Który uspokajał się właśnie przy mnie. Który wzrokiem szukał przede wszystkim mnie. Dziś ta mała dziewczynka ma prawie sześć lat. Jest odważna, silna i ciekawa świata, ale kiedy dzieje się coś trudnego, nadal przybiega właśnie do mnie. To ja jestem jej bezpiecznym miejscem. Jej oazą.

Potem powoli odezwało się życie. Potrzeba rozwoju. Budowania siebie także poza macierzyństwem. Chęć bycia specjalistką, kobietą z własnymi marzeniami i planami. Miałam ogromne szczęście, że mój zawodowy rozwój przyszedł w momencie, gdy moje dziecko było już trochę starsze, a ja mogłam zaopiekować się nie tylko nią, ale znowu także sobą.

Tożsamość nie jest czymś stałym. Ona ewoluuje. Zmienia się razem z nami, z doświadczeniami, z etapami życia. I jestem pewna, że za kilka lat znów będę w innym miejscu niż dziś. Jestem otwarta na te zmiany. Na wszystkie, poza jedną. Zawsze chcę być bezpieczną przystanią dla tej jednej małej osóbki, która kiedyś nauczyła mnie, że miłość potrafi jednocześnie przewrócić świat do góry nogami i ułożyć go na nowo.

Presja, która nie znika, tylko zmienia adres

Presja w macierzyństwie nie znika. Ona po prostu zmienia formę. Najpierw dotyczy tego, czy dziecko je, śpi i rozwija się „książkowo”. Później przenosi się na kolejne etapy: czy dobrze wychowujesz, czy jesteś wystarczająco cierpliwa, czy robisz „wszystko jak trzeba”. Świat zawsze znajdzie pytanie, które może wywołać niepokój. U mnie były to klasyczne pytania: ile waży córka, czy już siedzi, czy gaworzy, czy chodzi. A potem przyszły kolejne: czy już mówi wyraźnie, czy zna literki, czy poprawnie wymawia „r”. I choć doskonale wiedziałam, że rozwój dziecka nie jest wyścigiem, że każde dziecko ma własne tempo, a wywieranie presji może zrobić więcej złego niż dobrego, sama też wpadłam w tę pułapkę. Pułapkę porównywania.

Niby wiesz, co jest zdrowe i rozsądne, a jednak czasem łapiesz się na tym, że analizujesz, czy „na pewno wszystko jest okej”, skoro dziecko znajomej już coś robi, a twoje jeszcze nie. I nagle zamiast cieszyć się codziennością, zaczynasz szukać potwierdzeń, że wszystko rozwija się tak, jak powinno.

Ale ta presja dotyczy nie tylko dzieci. Dotyczy też nas, matek. Ile razy widziałaś w mediach społecznościowych mamę, która wygląda jak z reklamy? Pięknie ubrana, z zadbanymi włosami i paznokciami, z idealnie czystym domem, zdrowym obiadem i kreatywnymi zabawami dla dziecka. Taką, która jednocześnie rozwija karierę, znajduje czas na trening, czyta książki i jeszcze ma energię na uśmiech od rana do wieczora. Ile razy pomyślałaś wtedy: „Jak ona to robi? Skąd ma na to czas? Co ze mną jest nie tak?”.

Ja też tak miałam. Zwłaszcza na początku macierzyństwa. Z czasem przyszło otrzeźwienie. Przecież zawodowo od lat pracuję w mediach. Wiem, jak bardzo internet potrafi być wyreżyserowany. Ile jest w nim filtrów, dobrze ustawionego światła, wybranych kadrów i momentów pokazywanych światu zamiast prawdziwego życia. Dziś już nie wierzę bezrefleksyjnie w to, co widzę w sieci. Nie porównuję swojego macierzyństwa do czyjegoś Instagrama. Nie próbuję udowadniać światu, że ogarniam wszystko. Coraz bardziej dbam po prostu o swoje życie. O swój spokój. O codzienność, która może nie jest perfekcyjna, ale jest prawdziwa.

Dlatego tak ważne staje się jedno: świadome odpuszczanie. Odpuszczanie nie jako rezygnacja, ale jako wybór. Decyzja, że nie każda opinia ma wagę, nie każdy standard musi być moim standardem, a nie każde „powinno się” dotyczy mojego dziecka i domu. W macierzyństwie naprawdę więcej odwagi jest w zaufaniu sobie niż w spełnianiu cudzych oczekiwań.

Budowanie wewnętrznego spokoju w świecie, który nie zwalnia

Budowanie wewnętrznego spokoju zaczyna się od zaakceptowania, że nie wszystko da się zrobić. Pamiętam momenty, kiedy próbowałam utrzymać tempo sprzed macierzyństwa: praca, dom, perfekcja, efektywność. Wszystko „na najwyższym poziomie”, bez przestrzeni na pauzę. I dopiero z czasem przyszło zrozumienie, że zasoby są ograniczone. Że energia, uwaga i siła nie są nieskończone. I że mądrość polega nie na tym, by zrobić wszystko, ale by wybrać to, co naprawdę ważne.

Z czasem zaczęłam też doceniać małe rzeczy, które zwyczajnie ułatwiają codzienność. Bo kiedy jesteś mamą niemowlaka, naprawdę nie potrzebujesz kolejnych problemów do rozwiązania. Chcesz mieć poczucie, że chociaż część rzeczy po prostu działa. Że nie musisz martwić się każdą drzemką, każdym przeciekającym ubrankiem czy podrażnioną skórą. Dlatego tak ważne stały się dla mnie wybory, które dawały mi trochę więcej spokoju na co dzień. W pierwszych miesiącach macierzyństwa to właśnie takie małe odciążenia mają ogromne znaczenie. Bo kiedy jedna rzecz działa dobrze, możesz choć na chwilę przestać być w trybie ciągłej kontroli i po prostu pobyć z dzieckiem.

Nie ma jednej definicji dobrej mamy. Są tylko miliony codziennych decyzji podejmowanych w biegu, w zmęczeniu, w miłości i w intuicji. I być może właśnie w tym tkwi największa ulga, że nie trzeba być idealną, żeby być wystarczającą. Wystarczy być uważną na siebie i na dziecko. Reszta z czasem sama układa się w historię, która choć nieperfekcyjna, jest prawdziwa.

Materiał promocyjny marki Bella Baby Happy