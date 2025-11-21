Każdy rodzic zna to dobrze: dziecko nagle osłabione, plany w sezonie jesienno-zimowym w rozsypce, weekendowe wyjście odwołane, a nawet rodzinny wyjazd trzeba przełożyć. W takich chwilach na ratunek spieszą dziadkowie – pełni dobrej woli, ale czasem sami potrzebują wsparcia po całym dniu spędzonym z maluszkiem. Te drobne kryzysy przypominają nam, jak ważna jest odporność w rodzinie. Dlatego warto skupić się na tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia: maluchach, które dopiero uczą się bronić przed wirusami, i dziadkach, którzy często poświęcają im swój czas i energię.

Budowanie odporności w dłuższej perspektywie to inwestycja w codzienne radości – w energię na wspólne zabawy, rodzinne wycieczki, gry planszowe czy wieczory przy książkach. Dzięki temu cała rodzina może przeżywać życie w pełni, bez odkładania planów na później, niezależnie od chłodu, deszczu czy krótkiego dnia. Regularna troska o zdrowie – od diety, przez ruch na świeżym powietrzu, po odpowiednią ilość snu – pozwala dzieciom i dziadkom cieszyć się każdym wspólnym momentem, a rodzicom spokojem, że cała rodzina jest gotowa na codzienne wyzwania.

Czym jest odporność?

Odporność to skomplikowany mechanizm obronny, który pozwala organizmowi na rozpoznawanie i eliminowanie zagrożeń, takich jak bakterie, wirusy, grzyby czy toksyny.

Odporność działa na dwóch głównych poziomach: wrodzonym oraz nabytym. Wrodzona odporność to pierwsza linia obrony, która jest aktywna od momentu narodzin. Obejmuje ona mechanizmy takie jak bariera skórna, błony śluzowe, ślina, a także szybka reakcja organizmu na osłabienie. Z kolei odporność nabyta rozwija się w ciągu życia.

Odpowiednia odporność to gwarancja, że organizm będzie w stanie szybko rozpoznać "niechciane" mikroorganizmy i nie pozwoli im na rozwój. Dlatego tak istotne jest, by dbać o naszą odporność na każdym etapie życia.

Adobe Stock

Dlaczego odporność zmienia się z wiekiem?

Z wiekiem nasz układ odpornościowy ulega naturalnym zmianom, które mogą osłabić jego zdolność do obrony. U dzieci, szczególnie w pierwszych latach życia, system odpornościowy jest w fazie rozwoju. W miarę jak maluchy rosną, ich organizmy zaczynają produkować coraz więcej komórek odpornościowych, a układ immunologiczny uczy się rozpoznawać zagrożenia i reagować na nie. Jednak ten proces jest stopniowy.

Z kolei w przypadku osób starszych, zmiany w układzie odpornościowym są bardziej zaawansowane. Z wiekiem układ immunologiczny zaczyna tracić część swojej wydolności. Nie tylko spada liczba komórek odpornościowych, ale także ich zdolność do szybkiej reakcji na osłabienie.

Adobe Stock

Jak budować odporność u dzieci i osób starszych?

Relacja między wnukami a dziadkami to jedna z najpiękniejszych więzi międzyludzkich. Dziadkowie nie tylko oferują ciepło, miłość i mądrość życiową, ale także pełnią kluczową rolę w opiece nad wnukami, szczególnie w trudniejszych momentach. Wspólnie spędzany czas, czy to podczas zabawy, czy opieki, jest niezwykle ważny, ale warto pamiętać, że zarówno maluchy, jak i seniorzy potrzebują szczególnej troski o swoją odporność. O czym pamiętać, aby zadbać o ich zdrowie i wzmocnić system immunologiczny?

Odpowiedni styl życia

Zbudowanie silnej odporności zaczyna się od zdrowych nawyków. Regularny sen, odpowiednia ilość odpoczynku i relaksu to absolutna podstawa. Regularne przerwy, chwile spędzone z rodziną czy na łonie natury mogą wprowadzić harmonię w życie, pozwalając organizmowi na regenerację. Warto więc, by dziecko pozwalało sobie na drzemkę w ciągu dnia. Dzidkowie również w tym czasie powinno odpoczywać.

Adobe Stock

Dieta, bo odporność zaczyna się od jelit

To, co jemy, ma ogromny wpływ na naszą odporność. Układ pokarmowy to serce naszego systemu immunologicznego – to tutaj znajduje się około 70% naszych komórek odpornościowych. Dlatego tak ważne jest, aby dostarczać organizmowi odpowiednich składników odżywczych, które wspierają mikroflorę jelitową. Zbilansowana dieta, bogata w witaminy (szczególnie A, C, D), minerały (np. cynk, selen), błonnik oraz zdrowe tłuszcze, pomaga w utrzymaniu silnej odporności. Warto dbać o regularne spożywanie probiotyków, które wspomagają rozwój zdrowych bakterii w jelitach, a także prebiotyków – błonnika, który działa jako pokarm dla tych korzystnych mikroorganizmów. Produkty fermentowane, takie jak jogurt, kefir, kiszonki, a także warzywa bogate w błonnik, jak brokuły, cebula czy czosnek, będą idealnym wsparciem dla układu trawiennego i odpornościowego. Pamiętajmy również o odpowiednim nawodnieniu – woda, herbaty ziołowe, świeżo wyciskane soki są niezbędne dla utrzymania równowagi w organizmie.

Adobe Stock

Ruch – nie ma złej pogody na spacer

Regularna aktywność fizyczna to jeden z najważniejszych elementów wzmacniających odporność. Umożliwia poprawę krążenia, dzięki czemu białe krwinki – kluczowe komórki systemu immunologicznego – mogą szybciej dotrzeć do miejsc, gdzie pojawiają się zagrożenia w postaci wirusów czy bakterii. Ruch wspomaga również produkcję endorfin, co poprawia samopoczucie. Ważne jest, by niezależnie od pogody, starać się codziennie spędzać czas na świeżym powietrzu – spacer, jazda na rowerze, czy aktywność na świeżym powietrzu, nawet w zimowe dni, pozytywnie wpływają na naszą odporność. Dzieci i osoby starsze powinny mieć regularną dawkę ruchu, dostosowaną do ich możliwości – dla maluchów będzie to aktywna zabawa na świeżym powietrzu, a dla seniorów spokojne spacery. Kluczem jest systematyczność, bo to ona decyduje o długotrwałych korzyściach zdrowotnych.

Dużo snu

Sen to nie tylko czas odpoczynku, ale również kluczowy moment dla regeneracji układu odpornościowego. Podczas snu organizm intensywnie pracuje nad naprawą komórek, eliminowaniem toksyn i produkcją nowych komórek odpornościowych. Niedobór snu ma bezpośredni wpływ na osłabienie odporności. Dzieci potrzebują zdecydowanie więcej snu niż dorośli, ponieważ ich organizmy intensywnie się rozwijają i regenerują, a sen ma fundamentalne znaczenie w tym procesie. Również seniorzy nie powinni zaniedbywać snu, ponieważ z wiekiem potrzeba regeneracji staje się jeszcze bardziej istotna. Warto zadbać o regularny rytm snu i tworzyć warunki sprzyjające spokojnemu odpoczynkowi – ciepła, ciemna sypialnia, brak hałasu.

Higiena osobista

Regularna higiena osobista to najprostszy sposób na dobre samopoczucie. Regularne mycie rąk, szczególnie przed jedzeniem i po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami, jest podstawą unikania drobnoustrojów. Warto nauczyć dzieci, by nie dotykały twarzy brudnymi rękami, a także regularnie dbały o czystość ciała i ubrań.

Suplementy jako uzupełnienie diety

Choć najlepszym źródłem witamin i minerałów pozostaje zbilansowana dieta, w niektórych przypadkach suplementy mogą być pomocne. Witamina D, C, cynk, probiotyki, a także preparaty z echinaceą i czosnkiem wspomagają układ odpornościowy, pomagając organizmowi lepiej radzić sobie z wirusami i bakteriami. Suplementacja może być szczególnie ważna u osób starszych, które często borykają się z niedoborami witamin, czy u dzieci, które mają trudności w zaspokajaniu wszystkich potrzebnych składników odżywczych przez dietę. Niemniej jednak, przed rozpoczęciem jakiejkolwiek suplementacji warto skonsultować się z lekarzem, aby dopasować odpowiednie preparaty do indywidualnych potrzeb organizmu. Warto pamiętać, że suplementy nie zastępują zdrowej diety, lecz jedynie ją uzupełniają.

PADMA BASIC to suplement diety, który na polskim rynku dostępny jest od ponad 30 lat, dzięki immunologowi, wirusologowi i hepatologowi prof. Witoldowi Brzosce. Suplement jest produkowany w Szwajcarii. Powstał na podstawie tradycyjnej receptury. Preparat zawiera starannie dobraną kompozycję roślinnych składników, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, takich jak grzybnia porostu islandzkiego, owoc migdałecznika chebułowca, korzeń lukrecji gładkiej, ziele ślazowca oraz ziele babki lancetowatej. Może być stosowany przez dzieci od 4. roku życia.

PADMA BASIC wzbogaca dietę o naturalne składniki roślinne, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu immunologicznego. Produkt jest wolny od glutenu, laktozy, konserwantów, sztucznych barwników i aromatów. Kapsułki można łatwo podać – ich zawartość można dodać do musu lub soku. Zalecana dzienna porcja zależy od wieku dziecka i jest szczegółowo opisana na opakowaniu. Należy pamiętać, aby suplement przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dbając o odporność, zarówno dzieci, jak i osoby starsze, mogą cieszyć się lepszym zdrowiem, energią i większą odpornością. Pamiętajmy o zrównoważonym stylu życia, zdrowej diecie, ruchu na świeżym powietrzu oraz odpowiedniej higienie – to wszystko wpływa na naszą odporność i pozwala wygrywać sezon zimowy.

Suplement diety. Zawiera składniki, które wspomagają funkcje organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety. Nie ma właściwości leczniczych.

Materiał promocyjny marki Padma