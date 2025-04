Wspólne posiłki uczą dziecko samodzielnego jedzenia i są okazją do zacieśnienia rodzinnych więzi. Krzesełko może służyć także do zabawy - maluch może zająć się malowaniem lub przeglądaniem książeczek, gdy my w tym czasie sprzątamy po obiedzie. Zobacz, od kiedy dziecko może siedzieć w krzesełku i na co powinnaś zwrócić uwagę, kupując je.

W wysokim krzesełku można posadzić dziecko, które:

pewnie siedzi,

utrzymuje głowę, plecy oraz barki w pozycji pionowej.

Dzieci opanowują tę umiejętność na kilka miesięcy przed pierwszymi urodzinami. Niektóre maluchy pewnie siedzą już w 7. miesiącu życia, u innych jest to bliżej 9. miesiąca. Fotelik nie jest czymś, o czym musisz myśleć podczas kompletowania wyprawki. Warto się za nim rozejrzeć dopiero wtedy, gdy dziecko skończy 6. miesiąc życia. Maluch będzie z niego korzystał przez najbliższe lata.

Pamiętaj! Nie sadzaj za wcześnie dziecka w krzesełku do karmienia. Zbyt szybkie pionizowanie malucha może zaburzyć rozwój jego bioder i kręgosłupa.

Wybierając krzesełko dla dziecka, zwróć uwagę na:

siedzisko - czy można je regulować, dzięki czemu ustawisz krzesełko przy dużym stole, a potem, obniżając je, postawisz np. przy niskim stoliku do kawy;

oparcie – czy można je regulować;

blat – powinien być duży, aby zmieścił się na nim talerzyk i kubek; z podwyższonymi brzegami, aby trudniej było dziecku zrzucić jedzenie na podłogę; zdejmowany, aby można było dosunąć krzesełko do „dorosłego” stołu;

podnóżek – powinien mieć możliwość regulacji wysokości, kąta nachylenia i mieć możliwość zdemontowania;

prostotę montażu i demontażu - czy może składać się na płasko, co ułatwia przechowywanie i transport;

wielkość - czy nie zajmuje zbyt wiele miejsca.

Bez względu na to, jaki model krzesełka kupisz, dokonując wyboru, miej na uwadze najważniejszą rzecz, czyli bezpieczeństwo dziecka. To niby oczywista uwaga, ale warto pamiętać, że fotelik do jedzenia jest wysoki i upadek z niego może być groźny dla dziecka. Krzesełko powinno posiadać:

szelki - najlepiej pięciopunktowe, podtrzymujące bioderka i ramiona dziecka, tak aby samo nie wyszło z krzesełka;

pasek lub przegródkę między nóżkami – zabezpieczają przed wysunięciem się dołem z siedziska;

stabilne nogi, powinny lekko rozchodzić się na boki;

blokadę kół w przypadku modelu z nóżkami na kołach;

niedostępny dla dziecka mechanizm umożliwiający rozkładanie krzesełka.

Pamiętaj! Wybierz fotelik z pasami i zapinaj je! Kupując model bez pasów, ryzykujesz, że dziecko wypadnie. Dziecko może starać się samo wydostać z krzesełka, dlatego nawet na chwilę nie można zostawić go bez opieki. Silne i ruchliwe potrafi na przykład rozbujać mebel, a jeżeli jest on na kółkach – przesunąć po podłodze.

Na rynku jest ogromna oferta krzesełek do jedzenia dla dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy, w różnych rozmiarach i kolorach. Krzesełka do karmienia produkują firmy zajmujące się sprzętem dla dzieci i niemowląt oraz popularne sieci meblowe.

Możesz wybrać krzesełka:

wolnostojące;

składane;

nadstawki – mocowane na zwykłym krześle;

krzesełka mocowane do blatu stołu.

Ze względu na materiał, z którego są wykonane krzesełka, masz do wyboru modele:

ze stelażem plastikowo-metalowym lub metalowym – lżejsze, łatwiejsze do wyczyszczenia i złożenia;

tradycyjne drewniane – ładniej komponują się z wystrojem mieszkania; można je rozłożyć, robiąc z nich stolik i krzesełko dla starszego malucha.

W zależności od producenta i modelu krzesełka mogą posiadać dodatkowo:

pałąk z zabawkami;

kosz na zabawki;

miękkie wkładki dla najmłodszych dzieci.

Warto rozważyć zakup krzesełka „rosnącego” wraz z dzieckiem. Dzięki odpowiednim ustawieniom krzesełko przyjmuje 3 różne formy:

dla dzieci od 6 miesięcy do roku - może pełnić funkcję leżaka;

od roku do 3 lat;

powyżej 3 lat, może służyć jako krzesło w jadalni lub biurko dla dziecka.

Kupując, sprawdź, czy krzesełko ma:

atest – oznacza, że spełnia wszystkie normy i jest bezpieczne dla dziecka;

pozytywną opinię instytucji uprawnionej do jej wydawania np. Centrum Zdrowia Dziecka lub Instytutu Matki i Dziecka;

europejskie normy EN 14988-1:2006, określające m.in. rodzaj tworzyw i zabezpieczenia, jakie musi zastosować producent;

dobrą opinię innych użytkowników w sieci.

Sprawdź na stronie UOKiK czy fotelik nie został wycofany ze sprzedaży ze względu na jakąś wadę - zrób to koniecznie, jeżeli kupujesz używane krzesełko.

Najtańsze modele plastikowe można kupić za około 100 złotych. Krzesełka w tej cenie nie mają żadnych dodatkowych funkcji, są to najprostsze modele.

Krzesełka do karmienia wykonane z drewna kosztują od 300 zł. Cena krzesełka znanej marki to co najmniej 300 - 500 złotych. Za najdroższe modele plastikowe krzesełek do kamienia zapłacimy nawet 1000 złotych.

Alternatywą jest zakup używanego krzesełka, mającego dużo niższą cenę. Zwróć jednak uwagę na jego stan techniczny.

