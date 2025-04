Pierwszymi ząbkami, które się wyrzynają są dolne jedynki. Następuje to między 6 a 10 miesiącem życia maluszka. Wyrzynanie się dolnych jedynek może być niestety bolesne dla dziecka. Jedynki mleczne na ogół wypadają około 6 – 7 roku życia.

Polecamy na Babyonline.pl: Jak zapobiec wadom zgryzu u dziecka?

Reklama

Dolne jedynki

Pierwszymi ząbkami, które się wyrzynają są dolne jedynki. Następuje to między 6 a 10 miesiącem życia maluszka. Wyrzynanie się dolnych jedynek może być niestety bolesne dla dziecka. Jedynki mleczne na ogół wypadają około 6 – 7 roku życia.

Polecamy na Babyonline.pl: Jak zapobiec wadom zgryzu u dziecka?

Górne jedynki

Następnymi ząbkami są górne jedynki, które wyrzynają się między 8 a 12 miesiącem życia dziecka. Podobnie jak pojawianie się pierwszych dolnych jedynek, twoje dziecko będzie odczuwało ból. Pomocne będą chłodne gryzaki, które przyniosą ulgę. Jedynki mleczne na ogół wypadają około 6 – 7 roku życia.

Górne dwójki

Górne dwójki wyrzynają się między 9 a 13 miesiącem życia dziecka. Dla twojego maluszka nie powinno być już to tak bolesne. Ząbki te wypadną około 7 – 9 roku życia.

Zobacz także: Kiedy u niemowlaka pojawiają się pierwsze ząbki?

Dolne dwójki

Dolne dwójki wyrzynają się dopiero po ukończeniu przez malucha roku. Tak jak pojawienie się górnych dwójek nie powinno sprawiać twojemu dziecku bólu. Ząbki wypadną około 7 – 8 roku życia.

Górne i dolne czwórki

Górne i dolne czwórki pojawiają się między 12 a 18 miesiącem życia maluszka. Bywa, że wyrzynanie się tych ząbków jest bardzo bolesne. Tak jak wcześniej pomocny będzie chłodny gryzak lub specjalny żel, który podobnie jak gryzak przynosi ulgę. Zęby wypadają około 9 -12 roku życia.

Górne trójki (zwane kłami)

Górne trójki, zwane kłami, wyrastają między 15 a 20 miesiącem życia. Wyrzynanie się trójek jest dla maluszka niestety bardzo bolesne. Jeśli chcesz choć trochę załagodzić ból, owiń kostkę lodu w szmatkę i takim kompresem zrób dziecku masaż dziąseł. Ząbki wypadają na ogół około 9 – 12 roku życia.

Dolne trójki (zwane kłami)

Dolne trójki, zwane kłami, wyrastają między 17 a 19 miesiącem życia. Tak samo jak wyrzynanie się górnych trójek, pojawienie się dolnych trójek jest tak samo bolesne dla dziecka. Nawet delikatne dotknięcie miejsce wyrastania ząbka sprawia ogromny ból. Smaruj dziąsła żelem przeciwbólowym na ząbkowanie. Jeśli i to nie pomoże, sięgnij po środek przeciwbólowy ( np. w czopku) odpowiedni do wieku maluszka. Ząbki wypadają około 9 -12 roku życia.

Górne i dolne piątki

Górne i dolne piątki to ostatnie zęby mleczne, które wyrzynają się między 2 a 3 rokiem życia. Maluch niestety może odczuwać ból z powodu wyrzynania się ostatnich ząbków. Podawaj dziecku do picia chłodne napoje. To trochę załagodzi ból. Piątki wypadają około 10 -12 roku.

Dowiedz się więcej o ząbkowaniu z naszego forum medycznego.

Reklama

Zobacz także: Sposoby na bolesne ząbkowanie