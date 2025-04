Jak przygotować dziecko do szkoły?

To pytanie zadaje sobie wielu rodziców, zwłaszcza tych, których dzieci dopiero w tym roku stają się uczniami. Mamy dla was kilka poradników, które pomogą oswoić pierwsze dni w nieznanym otoczeniu w szkole i dzięki którym wasze dzieci będą doskonale przygotowane do nowych wyzwań.

Zapraszamy!