W aplikacji Rossmann PL (korzysta z niej 10 mln użytkowników) dostępna jest gra Rossmania, która łączy wizyty w drogeriach stacjonarnych z AR (tj. rozszerzoną rzeczywistością). Klienci po wejściu do swojej drogerii mogą zameldować się w grze i zdobywać Rosski w rozgrywkach opartych o AR. Rossmann zadbał o to, by młodzi się nie nudzili – mogą m.in. zapraszać znajomych do wspólnej zabawy czy zmieniać wygląd swojego awatara. W Rossmanii użytkownicy odkrywają także minigry, które będą regularnie aktualizowane.

Premierze gry towarzyszy emisja wyjątkowego teledysku, który można już oglądać w social mediach Rossmanna i TV. Pokazuje on to, co „Rossek” ma dla młodych: dropy, upominki Rossmann x KOPI oraz grę Rossmania - wszystkie te działania łączą się w jedną opowieść. W klipie występują Tymek i OG Kamka, znani z wcześniejszych odsłon komunikacji stworzonej dla młodych klientów Rossmanna.

Kolekcjonerskie piny Rossmann x Kopi

Rossmann połączył siły z jedną z topowych projektantek biżuterii ostatnich lat, aby stworzyć wyjątkową serię dwunastu pinów, obok których nie można przejść obojętnie. Typowe dla biżuterii Kopi inspiracje kobiecym ciałem i wintydżowym wzornictwem spotykają się z motywami drogeryjnymi. Piny Rossmann x Kopi to must-have każdej Rossmanniary… a może raczej „Piniary”.

Co miesiąc w apce Rossmann PL pojawiają się informacja o nowym pinie i zadaniach do wykonania. Po ich zaliczeniu, po prostu pokazujesz aplikację drogistce Rossmanna, zgarniasz upragnionego pina i dołączasz do Piniar!

Piny Rossmann x Kopi to coś więcej niż ładne przypinki. Każdy pin to komplement, który doda Ci siły, by iść przed siebie z podniesioną głową i błyszczeć jak on! We wszystkich misjach prowadzących do ich zdobycia zaszyto pozytywne emocje, które zostają na dłużej. Każde zadanie powiązane jest z komplementem, o którym mówi pin. A robi to dosłownie, wprost do ciebie. Po odebraniu pina z drogerii w aplikacji pojawia się głosówka z komplementem inspirującym do doceniania i kochania siebie. Dodatkowo na specjalnej stronie dedykowanej akcji sprawdzisz, jak nosić pina na swoich stylówkach.

