Czy dziecko powinno "się hartować", czy raczej uczyć nazywania emocji? Lepiej przeczekać napad złości czy próbować szybko go zatrzymać? A może każda mama po prostu wychowuje najlepiej, jak potrafi - w czasach, w których sama dorastała?

W krótkim, pełnym humoru i czułości materiale 2 mamy z 2 różnych pokoleń odpowiadają na pytania dotyczące codziennych sytuacji z życia rodziców. Co zrobić, gdy dziecko rzuca się na podłogę w sklepie? Jak reagować na "nudzi mi się"? Czy zmuszać do jedzenia? Czy pozwalać na ryzyko na placu zabaw?

Odpowiedzi, które doskonale pokazują zmianę pokoleniową

Generacja X częściej mówi o samodzielności, odporności i "hartowaniu". Millenialsi stawiają na rozmowę, emocje i partnerskie podejście do dziecka. Jedna mama odpowiada: "Trzeba założyć czapkę, bo jest zimno", druga: "Wyjdź na dwór i zobacz, czy nie zmarzniesz". Jedna proponuje przeczekanie emocji i spokojną rozmowę, druga próbuje szybko znaleźć rozwiązanie.

Ten spot nie powstał po to, by oceniać, które podejście jest lepsze. To raczej przypomnienie, że każda generacja matek wychowywała dzieci w zupełnie innej rzeczywistości. Mamy z Generacji X często nie miały dostępu do wiedzy psychologicznej, podcastów parentingowych czy rozmów o emocjach. Dzisiejsze mamy - Millenialsi - próbują wychowywać bardziej świadomie, ale jednocześnie mierzą się z ogromną presją bycia "idealną mamą". Właśnie dlatego finał spotu wybrzmiewa najmocniej. Gdy pada pytanie: "Twoje dziecko przychodzi się przytulić?", obie kobiety reagują niemal identycznie: "Tulę, tulę, tulę". Bez względu na pokolenie.