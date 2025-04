Wiele osób, mimo braku przeciwwskazań zdrowotnych, wyklucza mięso ze swojej diety, obawiając się, że wpłynie ono negatywnie na ich stan zdrowia. Czy naprawdę jest tak szkodliwe? W jaki sposób kupować produkty mięsne, by cieszyć się ich smakiem, nie obawiając się przy tym o jakość? Oto 5 najpopularniejszych faktów i mitów związanych ze spożywaniem mięsa.

Mięso tuczy – MIT



Człowiek przybiera na wadze od nadmiaru kalorii, a nie od jedzenia mięsa. Jeśli przekroczymy dzienne zapotrzebowanie kaloryczne to waga wzrośnie, tak więc spożywanie mięsa nie ma przełożenia na problemy z utrzymaniem szczupłej sylwetki. Mięso przyrządzone np. na parze, bez dodatkowego tłuszczu, może mieć mniej kalorii, niż np. jego bezmięsny odpowiedni.

Drób jest niezdrowy – MIT



To nieprawda, że kurczak czy indyk są niezdrowe. Drób jest chudym i pełnym białka mięsem, które warto włączyć do swojej codziennej diety. Kluczem jest odpowiedni wybór. Mięso szybko rosnących brojlerów nie jest tak dobrej jakości, jak zwierząt rosnących w sposób naturalny, dlatego też warto zwracać uwagę gdzie robimy zakupy. Warto wybierać sprawdzone sklepy, w których mięso pochodzi ze sprawdzonych hodowli. Jednym z nich jest Carrefour, gdzie znajdziemy kurczaka z chowu wybiegowego. Kurczaki „Jakość z Natury Carrefour” pochodzą z polskiej wsi i żyją min. 70 dni - średnio dwa razy dłużej od przeciętnego brojlera. Wolniejszy wzrost wpływa nie tylko na smak mięsa, ale również na zdrowie ptaków, które dzięki naturalnemu trybowi życia są mniej podatne na choroby. Kurczaki mają dostęp do wybiegu przez cały rok i odpowiednią ilość miejsca w kurniku, w którym dodatkowo jest dostęp do światła dziennego. Specjalnie dobrana pasza zapewnia prawidłowy wzrost i zdrowie ptaków.

Przeczytaj więcej o produktach, które znajdziesz w sklepach Carrefour.

Mięso długo się trawi – FAKT



Rzeczywiście, strawienie mięsa może zająć naszemu organizmowi nawet 8 godzin! Owoce i warzywa trawimy znacznie szybciej (do godziny), tak więc decydując się na obfity obiad z dodatkiem mięsa z pewnością odczujemy różnicę w samopoczuciu. By usprawnić proces trawienia i zmniejszyć kaloryczność dania mięsnego, warto sięgnąć po produkt przyrządzony na parze lub duszony. Najmniej korzystne dla zdrowia jest mięso smażone w głębokim tłuszczu.

Mięso należy dokładnie umyć przed obróbką spożywczą – MIT



Nie jest to konieczne, bo bakterie, które ewentualnie mogą znajdować się na powierzchni mięsa, giną w czasie obróbki cieplnej. Wystarczy już 75 stopni Celsjusza, by pozbyć się ich i cieszyć się smakiem mięsa, bez obawy o jego negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Przetworzone wędliny nie są zdrowe – FAKT



Rzeczywiście, wysoko przetworzone wędliny, takie jak parówki, to nie najlepsze źródło wartości odżywczych. Warto zwracać uwagę na opakowanie takich produktów – to właśnie na nim znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące składu i ewentualnych konserwantów. Data przydatności do spożycia, oświadczenia producenta, ilość i rodzaje mięsa wykorzystane w procesie produkcji – tym powinniśmy kierować się przy wyborze. Warto unikać produktów, które zawierają dużą ilość tak zwanych „E”, pod czym kryją się stabilizatory, przeciwutleniacze, regulatory kwasowości, wzmacniacze smaku, emulgatory i inne substancje, które nie wpływają korzystnie na ludzki organizm.

Wybieraj świadomie

Podstawową zasadą w codziennej diecie powinna być świadomość wyboru. Czytanie składów, sięganie po produkty jak najmniej przetworzone i z pewnych źródeł – to zapewni jakość, smak i zdrowie. Chcesz znaleźć więcej informacji, jak wybierać produkty mięsne? Zapoznaj się z informacjami o programie MądrzeJEMY, w którym uczestnicy, pod czujnym okiem Katarzyny Bosackiej, podejmują próbę zmiany swoich dotychczasowych nawyków żywieniowych. Program można oglądać w każdą sobotę o 17:25 w TVN oraz w każdą niedzielę o 18:05 w TTV. Partnerem programu jest sieć sklepów Carrefour.

