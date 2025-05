Dzień Dziecka z TK Maxx – podaruj najmłodszym wyjątkowe prezenty!

Dzień Dziecka to idealna okazja, by wywołać uśmiech na twarzach najmłodszych i sprawić im prawdziwą przyjemność. W TK Maxx czeka szeroki wybór prezentów, które łączą w sobie kreatywność, zabawę i styl – od zabawek i ubrań, po praktyczne dodatki i dekoracje do dziecięcego pokoju. Wszystko to w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie.