Zespół FAS (alkoholowy zespół płodowy): jak rozpoznać, objawy

Zespół FAS (alkoholowy zespół płodowy) jest wynikiem spożywania alkoholu przez ciężarną. Jest to zespół wad wrodzonych, fizjologicznych, neurologicznych i somatycznych, które rzutują na dziecko i całe jego życie.

Spis treści:

Naukowo udowodniona szkodliwość alkoholu w ciąży pozostawia trwały ślad na życiu dziecka, niestety w społeczeństwie ta świadomość jest wciąż niska. Myślisz, że ciąża nie jest przeciwwskazaniem do wypicia nalewki na przeziębienie czy kieliszka wina do obiadu? Jest, definitywnie i ostatecznie. Dla wielu rodziców fizjonomia dziecka z Zespołem FAS tuż po narodzinach jest zaskoczeniem, bo przyszła mama okazjonalnie piła alkohol.

Pełnoobjawowy zespół FAS występuje u ok.10% spośród wszystkich osób, u których diagnozuje się zaburzenia wynikające ze spożywania alkoholu przez matkę w okresie płodowym. Pozostałe przypadki podzielić można na 4 grupy:

Położne i lekarze nie mają wątpliwości, że dziecko, które przyszło na świat, cierpi na Alkoholowy Zespół Płodowy. Najczęstsze i niemal zawsze występujące objawy fizyczne FAS to:

niska masa urodzeniowa i niewielki wzrost w okresie przed i po urodzeniu,

mała i wąska głowa,

krótki, zadarty nos,

spłaszczona rynna nosowa,

wąska górna warga,

bladość ust

opadające powieki,

wąskie szpary powiekowe,

szeroko rozstawione i nisko osadzone oczy,

krótka szyja,

mała żuchwa,

cofnięty podbródek.

Objawy Zespołu FAS to nie tylko cechy widoczne gołym okiem, lecz także szereg symptomów i komplikacji, które pojawiają się we wczesnym, jak i w późniejszym życiu dziecka, a potem dorosłego człowieka. Do najczęstszych objawów neurologicznych i somatycznych wskazujących na wystąpienie zespołu FAS zalicza się: