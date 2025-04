Kołysanka w wykonaniu Natalii Kukulskiej, Joanny Kulig i Igora Herbuta znajduje się tutaj TUTAJ

Reklama

Jak ważny jest sen w życiu wcześniaka?

Rocznie w Polsce około 23 000 dzieci rodzi się przedwcześnie. W ubiegłym roku 7,4% wszystkich urodzeń stanowiły wcześniaki. Czyli co 14. dziecko urodzone w Polsce rodzi się za wcześnie. Każde z nich potrzebuje zaawansowanej opieki medycznej już od dnia narodzin. Jednym z najważniejszych elementów jest sen. Wcześniaki przesypiają nawet 97% doby, czyli ponad 23 godziny. Wszystkie niemowlęta potrzebują snu, ale w przypadku wcześniaków jest on szczególnie ważny dla prawidłowego rozwoju mózgu, poprawy przyrostu masy ciała i czynności układu odpornościowego, stabilizacji częstości pracy serca i kształtowania rytmu dobowego wydzielania melatoniny1.

Wiemy, że między 24. a 40. tygodniem życia płodu, a więc w III trymestrze ciąży, jego mózg powiększa się 4-krotnie. W ciągu ostatnich 6 tygodni ciąży przyrost masy mózgu wynosi 35%. W tym czasie zachodzą w mózgu bardzo ważne procesy: migracja neuronów, tworzenie się połączeń między komórkami nerwowymi (synaptogeneza) i reorganizacja synaps, mielinizacja. Przedwczesne urodzenie przerywa rozwój wewnątrzmaciczny mózgu. Od tego czasu noworodek przebywa w sztucznym na tym etapie rozwoju środowisku poza organizmem mamy. Jest to duża zmiana, do której wcześniak musi się dostosować, a my powinniśmy mu w tym pomóc. W jaki sposób możemy to zrobić? Staniemy na wysokości tego zadania, jeśli w otoczeniu, w którym przebywa przedwcześnie urodzone dziecko nie będzie hałasów i jeśli zabiegi pielęgnacyjne będą wykonywane tak delikatnie, że nie będą przerywały snu. To właśnie w czasie snu następuje korzystna zmiana w funkcjonowaniu mózgu wcześniaka, która pozwala na jego rozwój i strukturalne rearanżacje. Fizjologiczne cykle snu głębokiego REM i płytkiego kształtują się już u 15-tygodniowego płodu. Na ile jest to możliwe, zapewnijmy naszym pacjentom spokojny sen mówi – prof. dr hab. med. Ewa Helwich, Krajowy Konsultant ds. neonatologii w Polsce.

Śpiewając, pomagasz!

Chcąc wspierać dzieci przedwcześnie urodzone, marka Pampers pragnie zapewnić im jak najlepsze warunki do odpoczynku. W ramach 4. edycji kampanii, Procter & Gamble, producent pieluszek Pampers Preemie przygotował szczególną inicjatywę. Do współpracy zaproszone zostało trio wyjątkowych polskich artystów – Joanna Kulig, Natalia Kukulska i Igor Herbut, wraz z którymi marka Pampers stworzyła kołysankę dedykowaną wcześniakom. Delikatna melodia i autorskie teksty utulą maluszki do snu i pomogą złapać dobry rytm wspierający rozwój.

Według Daniela Ebertowskiego – twórcy szkoły umuzykalniającej dla niemowląt i małych dzieci – śpiewanie dziecku w każdym wieku pozytywnie wpływa na prawidłową pracę serca, poprawia samopoczucie oraz nastrój, zarówno rodzica, jak i malucha.

Muzyka wspomaga i poprawia koncentrację oraz pracę mózgu, stymuluje również pamięć, inteligencję emocjonalną. Już w połowie ubiegłego wieku przeprowadzone badania wskazywały, że udział w zajęciach umuzykalniających znacznie poprawia umiejętności psychosomatyczne, społeczne, poznawcze i słuchowe. Aktywne muzykowanie doskonale stymuluje obie półkule, jednocześnie angażując malca ruchowo. Warto więc wprowadzać muzykę w życie dziecka najwcześniej, gdy to możliwe

Ty też możesz wesprzeć wcześniaki!

W ramach akcji Pampers każdy może przygotować swoją własną aranżację kołysanki i podzielić się nią ze swoimi znajomymi. Wystarczy wejść na stronę https://akcje.mamotoja.pl/pampers/preemie-protection/ i pobrać ścieżkę dźwiękową.

Ponadto, za każde opakowanie pieluszek Pampers kupione w sklepach sieci Biedronka w okresie od 17 listopada do 10 grudnia 2020 marka Pampers przekaże pieluszkę Preemie jako donację na odziały intensywnej terapii noworodka w Polsce.

***

Od 2017 roku firma Procter and Gamble wspiera polskie wcześniaki, przekazując pieluszki Pampers Preemie na oddziały Intensywnej Terapii Noworodków w całej Polsce. Pampers Preemie Protection zostały zaprojektowane tak, by odpowiadać na wszystkie specjalne potrzeby wcześniaków.

1 Mahmoodi N, et al. (2016). Nurses’ Awareness of Preterm Neonates’ Sleep in the NICU. Global Journal of Health Science. 8(6) 226-233.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Pampers