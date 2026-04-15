Sprzątanie to codzienność, którą większość z nas chce sobie po prostu ułatwić i skrócić. Marka Vileda wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując nowoczesne rozwiązania, które mają zwiększyć skuteczność i wygodę porządków. W ramach testu Top Recenzentki sprawdziły aż 10 produktów – w tym mop płaski Vileda H2prO, miotełki do kurzu Flex & Catch oraz linię Pro Clean z enzymami.

Uczestniczki testu oceniły ich funkcjonalność, wygodę użytkowania i efektywność w walce z zabrudzeniami. Jak wypadły? Oto ich szczere opinie i pierwsze wrażenia!

Vileda H2prO mop płaski to prawdziwy game changer!

Jestem zachwycona! To absolutny game changer w sprzątaniu i serio nie wyobrażam sobie powrotu do zwykłego mopa. System dwóch zbiorników, który oddziela brudną wodę od czystej, przekonał mnie już po pierwszym użyciu. Do tego kompaktowe wiaderko, które idealnie mieści się obok pralki, i ten genialny system wyciskania naprawdę na 6+! Mop 360* dociera wszędzie, nawet pod meble, a dzięki lekkości i długiemu drążkowi sprzątanie praktycznie nie wymaga wysiłku. Z nim sprzątanie to czysta przyjemność, a nie obowiązek – podkreśla Dominika P.

Nieoceniony element, czyli wkład do mopa Vileda H2prO

Dobrze chłonie i łatwo się czyści – uważa Ewa.

Jest skuteczny i nie zostawia smug – przekonuje Dorota.

Usuwa każdą plamę! – dodaje Agata.

Miotełka do kurzu z długą rączką z wkładem Vileda Flex & Catch to ich nowy must have

Szybkość, w jakiej pozbywam się kurzu z półek, to naprawdę poziom WOW! Dla mnie to kandydat do nagrody roku. Teleskopowa, elastyczna rączka to genialne rozwiązanie bo dociera w każdy zakamarek, a dzięki długości aż do 1 metra bez problemu wycieram lampy, karnisze czy obrazy. Największy plusem jest to, że kurz nie unosi się w powietrzu, tylko zostaje na włóknach miotełki. Idealna dla osób, które tak jak ja mają z nim wieczny problem – jest zdania Dominika P.

Wkład do miotełki Vileda Flex & Catch to świetnie uzupełnienie zestawu

Skuteczny, trwały i bardzo wygodny w użyciu. Doskonale zbiera brud i nie zostawia smug, dzięki czemu podłogi są naprawdę czyste. Duży plus za możliwość prania i wielokrotnego użycia, co czyni go nie tylko praktycznym, ale też ekonomicznym wyborem – przekonuje Monika.

Zmywak wiskozowy z enzymami Vileda Pro Clean to prawdziwy hit

Miękki, ale skuteczny – przekonuje Ewa.

Łatwy w użytkowaniu – uważa Joanna.

Mega chłonny – dodaje Dorota C.

Zmywak profilowany z enzymami Vileda Pro Clean do małych i wielkich zadań

Bardzo dobrze sprawdza się przy codziennym sprzątaniu, szczególnie tam, gdzie są trudniejsze zabrudzenia. Warstwa ścierna skutecznie radzi sobie z zaschniętym tłuszczem czy przypaleniami, a jednocześnie sam zmywak jest wygodny w trzymaniu dzięki profilowanemu kształtowi. Dużym plusem jest jego chłonność. Szybko zbiera wodę i brud, co przyspiesza sprzątanie. Dzięki enzymom dłużej pozostaje świeży i nie łapie nieprzyjemnych zapachów tak jak tradycyjne gąbki. To praktyczne i bardziej higieniczne rozwiązanie do kuchni – podkreśla Dorota C.

Lekki i sprawny zmywak z enzymami Vileda Pro Clean

Chłonny i skuteczny w usuwaniu wszelkich zabrudzeń. Doskonale radzi sobie z tłuszczem i z cięższymi zabrudzeniami. Jest lekki i ma ładny design. Ma ergonomiczny kształt. Fajnie mi się go trzyma w dłoni i lekko się nim myje – przekonuje Joanna R.

Ściereczka z mikrofibry z enzymami Vileda Pro Clean nie pozostawia smug

Sprawdziła się świetnie podczas codziennego sprzątania. Doskonale zbiera kurz i brud z różnych powierzchni, takich jak blaty, baterie kuchenne, matowe szafki czy lustra, nie pozostawiając smug. Mikrofibra jest mocna i trwała, a enzymy dodatkowo ułatwiają usuwanie zaschniętych zabrudzeń. Ściereczka jest łatwa w użyciu, wydajna i można ją wielokrotnie prać, dzięki czemu długo zachowuje swoje właściwości. To naprawdę praktyczne i wygodne rozwiązanie do każdej kuchni – podkreśla Natalia.

Ściereczka uniwersalna z enzymami Vileda Pro Clean

U mnie sprawdza się świetnie przy meblach ogrodowych i parapetach. Dobrze zbiera kurz i brud, nie trzeba się przy niej bardzo wysilać. Jest miękka i łatwa w czyszczeniu. Wystarczy wrzucić do pralki i mogę cieszyć się nią na dłużej. Super zbiera też wodę – jest zdania Klaudia.

Szybko wchłania wodę i nie zostawia smug. Dzięki zawartości mikrofibry skutecznie zbiera kurz i brud, a enzymy pomagają utrzymać świeżość i higienę. To zdecydowanie praktyczna, trwała i naprawdę wygodna w użyciu ściereczka, która sprawia, że sprzątanie staje się prostsze i bardziej efektywne. A takie sprzątanie lubię najbardziej! – podkreśla Monika.

Materiał promocyjny marki Vileda