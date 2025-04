Znacie sławne pary, które wbrew wszystkiemu są razem szczęśliwi przez wiele lat? Przykładem prawdziwej, romantycznej miłości jest Penelope Cruz i Javier Bardem.

W obojgu płynie hiszpańska krew. Oboje nie należą do osób, które łatwo wybaczają. Są temperamentni i emocjonalni, a na koncie niezliczoną ilość nominacji i nagród, w tym Oscary. Co ich dzieli? Sytuacja w domach rodzinnych - Penelope dorastała w trudnej i ubogiej rodzinie, natomiast Javier wyssał z mlekiem matki miłość do aktorstwa.

Jakim są zatem małżeństwem?

Penelope Cruz - skryta i tajemnicza

W jednym z wywiadów, aktorka po kilku pytaniach o związki z mężczyznami, straciła cierpliwość i zapytała wprost o to, czy rozmowa ma się opierać tylko o miłosne informacje, bo jeśli tak, to nie ma ochoty jej kontynuować.

Jako prawdziwa Hiszpanka, ceni sobie domowe ognisko i strzeże go jak prawdziwa lwica. Zależy jej na pełni prywatności, dla dzieci - Leo i Luny, poświęci wszystko, nawet karierę.

Wszyscy, w mniejszym lub większym stopniu, wystawieni jesteśmy na pokusę plotkowania”, stwierdziła. „Czuję do tego niesmak. To niebezpieczne i nie lubię tego.

Penelope ma 41 lat i wciąż zachwyca urodą. Muza Almodovara jest jak wino - z wiekiem przejawia coraz większą dojrzałość artystyczną i piękno - zewnętrzne i wewnętrzne. Nic dziwnego, że Javier Bardem od lat jest w nią wpatrzony!

Javier Bardem - pierwszy hiszpański aktor nominowany do Oscara

Zanim Penelope Cruz zdecydowała się na małżeństwo z Bardemem, była związana z Tomem Cruise'em, Nicolasem Cage'em i Matthew McConaugheyem. Aktorska para zna się od prawie 20 lat, ale decyzja o ślubie zapadła w 2010 roku. Czemu tak zwlekali z tym krokiem?

Głównie to Penelope była inicjatorką pomysłu cierpliwego czekania i odwlekania tego wydarzenia. Javier Bardem ma w sobie wrażliwość artysty (jest też malarzem!) i zaciętość sportowca (grał w rugby).

Może tym zdobył serce Penelope Cruz i zdołał ją usidlić? Pewnie tak!