Czy to tylko plotki? Ostatnio pisałyśmy o potencjalnym romansie Agnieszki Kaczorowskiej i Łukasza Kadziewicza. My nie wierzymy, ale... żona siatkarza chyba ma obawy, że to może być prawda.

Z odcinka na odcinek taneczne pary uczestniczące w show zbliżają się do siebie, powstają długotrwałe przyjaźnie, a nawet więzi. Bliskość cielesna, wspólne spędzanie czasu i śmiałość ruchów na parkiecie powodują, że między dwójką nawet ustatkowanych osób, może zaiskrzyć. Żona Łukasza Kadziewicza obawia się o swoje małżeństwo? Wszystkiemu winien jest "Taniec z gwiazdami" czy może w ich relacji nie dzieje się najlepiej?

Barbara Gołąb-Kadziewicz towarzyszy mężowi podczas emisjki każdego odcinka "Tańca z gwiazdami" i kibicuje mu na widowni. Co więcej, żona siatkarza często przychodzi niespodziewanie także na...treningi! Chce spędzić więcej czasu z małżonkiem, czy raczej szuka kontroli?

Zdarzało się, ze nieoczekiwanie wchodziła na salę prób, by zrobić mu niespodziankę, a tak naprawdę sprawdzić, czy nie za bardzo spoufala się z tancerką.

– mówi znajoma pary

23-letnia Kaczorowska jest młodsza od swojego tanecznego partnera o 12 lat i... wolna. Przyznała niegdyś, że lubi starszych od siebie mężczyzn, ale o dziwo Kadziewicz "nie mieści się" w jej widełkach. W maju aktorka rozstała się z 40-letnim Rafałem Samborskim i wyznała, że nie zamierza kolejny raz zaangażować się w taką relację. Prawdopodobnie media rozdmuchują całą sytuację. Tylko po co?

