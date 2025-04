2 z 6

Ktoś zniszczył elewację domu. Nocą w okno rzucono kamieniem.

To było naprawdę bardzo przykre. A najgorsze są chyba te komentarze na profilach społecznościowych na mój temat. Nie sądziła, że w ludziach może być aż tyle zawiści. Każdy miał prawo przecież zgłosić się do tego programu. Przykre jest również to, że oprócz słów dochodzi też do różnych niefajnych incydentów. Ktoś oblał nową elewację farbą, nocą ktoś podjeżdża pod nasze mieszkanie i rzuca kamykami, puka w okna. Proszę uszanujcie naszą prywatność i spokój

- mówi pani Lidia w rozmowie z Tygodnikiem Szczytno.

Co na to mieszkańcy Szczytna? Zobacz dalej.