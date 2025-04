Dzień Ojca to szczególny dzień, dlatego postanowiłyśmy zaprezentować wam zestawienie najpopularniejszych i chyba najbardziej przykładnych tatusiów show-biznesu!

W galerii nie zabrakło kilku niespodzianek, ale też typowych pewniaków. Zdjęcie wam z pewnością podpowiada, że jesteśmy fankami Davida Beckhama! Jest to prawdziwy tata na medal. O tym, jak opiekuje się swoimi niemal dorosłymi synami i oczkiem w głowie - małą Harper Seven, krążą już niemal legendy. Były piłkarz stawia sobie za punkt honoru aby dbać o dzieci, kiedy... żona robi karierę! Plotki o ciąży Victorii Beckham wciąż nie zostały potwierdzone. Co myślicie o takim podziale ról?

Znani ojcowie na medal

W naszej galerii znaleźli się także świeżo upieczeni tatusiowie! Nie tak dawno do grona maniaków ojcostwa dołączył chociażby... Ashton Kutcher! Kompletnie stracił głowę dla swojej córeczki. A jak dodamy do tego fakt, że Kutcher i Kunis spodziewają się 2. dziecka, to możemy sobie wyobrazić, jak wspaniałym ojcem będzie aktor! Kto jeszcze zaliczył się do zacnego grona znanych ojców? Sprawdź!

