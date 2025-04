Małgorzata Socha niedawno uczestniczyła w wyjeździe treningowym Anny Lewandowskiej. Aktorka wzięła udział w kilkudniowym wypadzie, którego uczestniczki miały okazję ćwiczyć pod okiem słynnej trenerki i dietetyczki. Była również doskonała okazja, by zacieśnić więzi!

Małgorzata Socha ćwiczy pod okiem Anny Lewandowskiej

Małgorzata Socha zdradziła, że wyjazd był... męczący! Codzienne treningi okazały się wyczerpujące. Aktorka przyznała, że podziwia dziewczyny, które decydują się na tygodniowe wyjazdy, które dwa razy w roku organizowane są przez Annę Lewandowską.

W czasie przedłużonego wyjazdu w Zakopanem Małgorzata Socha i Anna Lewandowska miały okazję, by lepiej się poznać. Gwiazda serialu „Przyjaciółki” nie ukrywa, że chciała, by trenerka zmotywowała ją do ćwiczeń.

Małgorzata Socha pół roku temu została mamą po raz trzeci. Na świat przyszedł pierwszy syn, Staś. Aktorka i jej mąż Krzysztof Wiśniewski wychowują już dwie córki: Zosię i Basię. Gwiazda zapragnęła, by zadbać o siebie po ostatniej ciąży. To był jeden z powodów wzięcia udziału w wyjeździe Anny Lewandowskiej. Dowiedz się więcej z materiału wideo!

