W środę 5 października w Państwowym Muzeum Etnograficznym przy ul. Kredytowej odbył się jubileuszowy pokaz kolekcji Tomaotomo. "Baroq i Roll" powstała z okazji 5-lecia istnienia marki. Kto się pojawił?

Pokaz zgromadził wiele gwiazd show-biznesu. Kiepska aura pogodowa nie zniechęciła aktorek do pojawienia się na prezentacji kolekcji. Katarzyna Zielińska, Natalia Siwiec czy Anna Wendzikowska pojawiły się w czerni od stóp do głów. Bardzo pozytywnie zaskoczyła nas stylizacja Oli Kisio - mama Bruna małymi krokami wraca do show-bizu w wielkim stylu.

Dość niefortunny wybór modowy zaliczyła sympatyczna Katarzyna Bujakiewicz. Piękna kreacja optycznie ją skróciła i podkreśliła dość szerokie ramiona (dało się zauważyć ślady po bikini...).

Zerknijcie do galerii z jesiennego pokazu mody!

