Luksus, blichtr i zakłamanie - siostry Kardashian są połączeniem wszystkich trzech cech. Uwielbiają pławić się w luksusie, kochają światła fotoreporterów i są obłudne. Teraz widać to bardziej, niż kiedykolwiek.

Siostry Kardashian wrzuciły na Instagram wspólną fotkę - każda z nich ma na sobie futro. Towarzyszą im też koleżanki. Jako etatowe celebrytki znane są z zamiłowania do drogich marek i do futer, którymi chętnie chwalą się przed obiektywami paparazzi oraz na Instagramie. Oczywiście naturalnych.

Siostry Kardashian w futrach - para obłudy

Choć siostry Kardashian raczej unikają wypowiadania się na temat etyki noszenia futer, powszechnie wiadomo, że na przykład Kim nosi zarówno naturalne, jak i sztuczne egzemplarze. Ważne, by były drogie. Jednak nie to nawet oburzyło fanów, a postawa Khloe Kardashian, która swego czasu była wielką przeciwniczką naturalnych futer! W 2008 roku rozebrała się w kampanii PETA, a na ulicach pokazywała w sztucznym płaszczu z napisem "Fxck you fur". Zmieniła poglądy?

Jak można się było spodziewać, w komentarzach od razu rozpętała się burza: Jesteście straszne! Zabijacie zwierzęta, żeby wyglądać modnie? To okrucieństwo, jesteście obłudne i samolubne - piszą ich obserwatorzy. Bezbronne i przestraszone zwierzęta cierpiały dla waszej próżności! - krytykują. To i tak jedne z bardziej serdecznych opinii pod ich adresem, bo najbardziej nie oszczędzili Khloe.

Khloe, jesteś kłamczuchą! Myślisz że jesteś ładna, że to słodkie, a jesteś po prostu obrzydliwa. - piszą pod jej zdjęciami Internauci, wytykając jej hipokryzję.

