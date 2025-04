4 z 4

Marcin Prokop w młodości

Zmienili się fryzjer, krawiec i dealer. Pozostała miłość do The Strokes’’, napisał Marcin Prokop, publikując zdjęcie z 2001 r. W tym czasie był redaktorem „Machiny” i pracował w MTV Polska. Od zawsze pasjonuje się motoryzacją, więc niech was nie zwiedzie telewizyjny garnitur. Skóra i dżinsy to jego drugie imię.