Media obwieszczając ich związek, uznali ich za najpiękniejszą parę. Jak szybko zaczęli ze sobą być, tak też prędko się rozstali. Od października nie są już razem, ale Zawadzka udzieliła komentarza co do ich związku...

Czy związek Zawadzkiej i Roznerskiego to był błąd? Jeśli czytać ze zrozumieniem słowa Zawadzkiej, to gwiazda najwyraźniej chce wymazać z pamięci związkowy epizod z aktorem, który uchodzi za prawdziwego amanta, ale nie jest zbyt lubiany. Czemu ich związek się rozpadł? Marcelina skomentowała to w kilku zdaniach.

Czemu Zawadzka i Roznerski się rozstali?

Rozmijaliśmy się i niemal nie mieliśmy dla siebie czasu. W związku jest się po to, by się wzajemnie uszczęśliwiać. Jeśli to tak nie funkcjonuje, to nie ma sensu ciągnąć takiej relacji

– powiedziała Zawadzka.