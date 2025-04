Justyna Żyła zakończyła już swoją przygodę z „Tańcem z Gwiazdami”. Celebrytka odpadła w ostatnim odcinku programu. Udział w hitowym show tanecznym Polsatu przyniósł Justynie Żyle nie tylko ogromną rozpoznawalność, ale również niemałe pieniądze.

Justyna Żyła była jedną z najciekawszych osobowości wśród uczestników aktualnej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Głośnie rozstanie z mężem, skoczkiem narciarskim, Piotrem Żyłą obiło się w mediach szerokim echem. Justyna Żyła wzbudzała ciekawość, a program pozwolił jej zaprezentować się szerokiej publiczności z nieco innej strony.

Udział w programie była dla Justyny Żyły również doskonałą okazją do zarobienia sporych pieniędzy. Za występ w jednym odcinku miała dostawać aż 12,5 tysiąca złotych - informuje portal pomponik.pl. Łącznie na konto Justyny Żyły miało wpłynąć około 62,5 tysiąca złotych.

Po odpadnięciu z programu, Justyna Żyła, zamieściła na Instagramie pożegnalny post. Podziękowała w nim widzom za wsparcie, którego jej udzielili. Podkreśliła, że było to dla niej niezwykle ważne w trudnych momentach.

- „Taniec z Gwiazdami” to niewątpliwie wielka przygoda. Dla mnie to także nauka o przełamywaniu własnych ograniczeń i zupełnie innym świecie. Cieszę się, ze mogłam znaleźć się w tym programie, poznać nowych wartościowych ludzi i kulisy pracy przy tego typu produkcji. Chciałam serdecznie podziękować w szczególności Tomkowi @tomaszbaranski oraz za wsparcie Wam wszystkim, którzy dobrze mi życzycie i dajecie temu wyraz w internecie. Było to dla mnie szczególnie ważne w chwilach zwątpienia. Dziękuję za Wasze głosy

- napisała na Instagramie.