Koło Fortuny

To pierwszy teleturniej w wolnej Polsce powstały na amerykańskiej licencji „Wheel of Fortune”. W polskiej edycji główne role grali wąsaty Zygmunt Pijanowski i śliczna Magda Masny i byli uznawani za telewizyjne osobowości, wręcz ikony. Polegał on na tym, że uczestnicy kręcili kołem i mieli odgadywać hasło, a Magda Masny chodziła z gracją i odsłaniała pola z kolejnymi wylosowanymi przez graczy literkami. Gdy program startował w 1992 roku, był emitowany jeszcze jako czarno-biały obraz. Do wygrania był np. Polonez i 50 tys. złotych. Do tego szczypta ryzyka! Pole BANKRUT na kolorowym kole oznaczało porażkę. Ale to i tak kusiło! Najdłużej odgadywane hasło w historii programu brzmiało: Naświetlanie promieniami X. Niby znane, a jednak ten rodzaj promieni spowodował poważny zastój (nie tylko umysłowy) podczas jednego z odcinków. Każdy miał szansę!