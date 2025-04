Maciej Zakościelny jest do wzięcia? Ostatnio media donoszą, że aktor romansuje z Weroniką Rosati! Zakościelny nie czekał długo z informacjami i wyznał, że...

... to tylko plotki! Co prawda byliby piękną parą, ale chyba nie odbierają na tych samych falach. Choć Zakościelny cieszy się niemałą popularnością i kobiety do niego wzdychają, to on woli milczeć w kwestiach sercowych. Tym razem postanowił wypowiedzieć się na temat rzekomego związku z Weroniką Rosati.

Pierwsze słyszę o jakimś romansie. Nie wiem, kto to wymyślił, skąd wzięły się plotki! W serialu jestem związany z Weroniką Rosati, tzn. z Kamilą, którą gra Weronika, ale to wszystko.

Zakościelny niezwykle chroni swoją prywatność. W przeszłości spotykał się między innymi z modelką Dianą Tadjudeen czy aktorka Izą Miko, ale na co dzień bardzo pilnuje tego, żeby nikt nie poruszał tematu jego miłosnych podbojów.

Rosati wraca do Polski dla Zakościelnego?

Czy to ucina całą sprawę? Zobaczymy!

