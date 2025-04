Zac Efron zdobył ogromną popularność i uwielbienie wśród nastolatek dzięki roli w serii filmów "High School Musical", gdzie wcielił się w rolę ucznia szkoły średniej. Tytuły odniosły ogromny sukces komercyjny, a sam Efron stał się ulubieńcem dziennikarzy na całym świecie. On sam chętnie z tego korzystał i dostarczał coraz to nowsze skandale. Nie wpłynęły one jednak negatywnie na jego zainteresowanie wśród producentów.

Na początku maja pojawiła się informacja, że Efron dołączył do nowej obsady musicalu "Grease", gdzie wcieli się w postać Danny'ego Zuco, wcześniej granego przez Johna Travoltę. Zanim jednak zobaczymy go w tej kreacji, możemy podziwiać zdjęcia aktora ze słonecznej Sardynii na którą przyleciał kilka dni temu.

Idol nastolatek zmienił się od udziału w "High School Musical" i ze słodkiego chłopca wyrósł na przystojnego mężczyznę.