Xawery Żuławski nie liczy się z opinią mediów, kroczy swoimi ścieżkami, jak na prawdziwego artystę przystało... Matka 44-letniego reżysera, Małgorzata Braunek, wielka piękność polskiego kina, zmarła na nowotwór w czerwcu 2014 r. 2 lata później, na raka zmarł także Andrzej Żuławski, ojciec reżysera.

Jak Xawery Żuławski opisał tę stratę? Opinia publiczna, media, osoby związane ze elitarnym światem filmoznawców uznali odejście Braunek, a potem Żuławskiego, jako niepowetowaną stratę. Z kolei syn pary, w rozmowie dla jednego z tygodników wyznał, jak przeżywał żałobę:

Odeszły ode mnie zobowiązania emocjonalne związane z rodzicami. Nie mam do kogo zadzwonić, by zapytać o zdrowie. Oni też już się nie muszą o mnie martwić, bo ich nie ma. Wraz z ich odejściem pojawił się rodzaj ulgi. Bo gdy rodzice bardzo długo trwają przy nas, to też łatwe nie jest. W pewnym sensie składam im ukłon, że uwolnili mnie od siebie.