Natalia Siwiec swoją ogromną popularność zawdzięcza turniejowi mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn. Minęło 8 lat od chwili, gdy modelka została dostrzeżona na widowni i od tamtej pory cieszy się niesłabnącą uwagą mediów.

Nic dziwnego, że ostatnie informacje na temat jej wagi tak bardzo zaniepokoiły fanki gwiazdy.

Ile waży Natalia Siwiec?

Influencerka została o to wprost zapytana podczas dyskusji na profilu celebrytki na Instagramie. Jedna z internautek skomplementowała jej figurę i spytała co zrobić, by też cieszyć się szczupłą sylwetką. Dodała, że najbardziej zależy jej na tym, by stracić centymetry w biodrach i brzuchu.

Natalia Siwiec odpowiedziała, że waży ok. 50 kg. Doradziła też fance, by w temacie odchudzania lepiej poradziła się specjalisty:

Podobno skakanie na skakance dla kobiet po ciąży nie jest dobre. Bieganie i rower znacznie mniej inwazyjne. No i przede wszystkim dieta! Najlepiej jednak doradzić się specjalisty. - napisała Natalia Siwiec.

Tym, co szczególnie zainteresowało osoby obserwujące profil influencerki było jednak wyznanie dotyczące wagi. Zdaniem wielu z nich 50 kg to skrajnie mało, a wręcz niezdrowo:

50 kg przy tym wzroście? Natalio masz niedowagę

Pod postem Natalii ze zdjęciami z wakacji wywiązała się burzliwa dyskusja. Niektórzy zarzucili, że modelka na pewno jest niska i dlatego jej waga wcale nie musi oznaczać niedowagi a tym bardziej anoreksji bo i takie sugestie się pojawiły.

Według oficjalnych informacji influencerka ma jednak 170 cm wzrostu. 50 kg przy tym wzroście oznacza niedowagę. By waga była w normie, osoba o wzroście 170 cm powinna ważyć od 53 do 72 kg.

