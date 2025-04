Największe obawy królowej Elżbiety II właśnie zaczynają się ziszczać? Internauci zaczynają wyszukiwać fakty i ciekawostki z przeszłości Meghan Markle. Świeżo upieczona księżna Sussex, zanim stała się pełnoprawną członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej, była popularną hollywoodzką aktorką. W sieci furorę robi jej wywiad sprzed 5 lat. Uwagę przykuwają... komplementy, którymi zarzucił aktorkę prowadzący show.

W 2013 roku Meghan Markle była gościem popularnego talk-show Craiga Fergusona. To był czasu, w którym obecna żona księcia Harry'ego grała w serialu „Suits”. Meghan Markle pojawiła się w studiu telewizyjnym w krótkiej, czarnej sukience, która wyeksponowała zgrabne nogi aktorki. Nie umknęło to uwadze prowadzącego.

Wyglądasz obłędnie - usłyszała na powitanie.

To był dopiero początek komplementów, które tego wieczoru usłyszała Meghan Markle. Komplementów, które ją samą wprawiły w zawstydzenie. Craig Ferguson szczególną uwagę poświęcił nogom aktorki. Zauważył, że są one bardzo dokładnie... ogolone.

Wydaje się, że całkowicie pozbyłaś się włosów. Jesteś delfinem? - zapytał dziennikarz.

Meghan Markle reagowała na uwagi prowadzącego zawstydzeniem i nerwowym chichotem. Nie wydawała się być szczególnie zadowolona z faktu, że prowadzący tak dużą uwagę przywiązuje do jej aparycji. Jednak starała się rozładować sytuację uśmiechem. Wywiad właśnie zyskał swoje drugie życie w internecie. Co na to królowa Elżbieta II?

