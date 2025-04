Nie tak to miało wyglądać... Jeszcze przed rozpoczęciem Olimpiady w Rio de Janeiro, sporo mówiło się o kiepskim przygotowaniu gospodarzy do imprezy. I choć póki co nie zaliczyli żadnej gigantycznej wpadki, kilka ich decyzji przyniosło fatalne w skutkach konsekwencje.

Na razie chyba nic nie wzbudziło tak wielu negatywnych głosów publiczności, jak źle dobrana i niezabezpieczona trasa dla kolarzy walczących o olimpijskie złoto. Podczas wyścigu mężczyzn, kilku z nich odpadło z turnieju zaliczając bolesne upadki, a reprezentant Włoch Vincenzo Nibali - w drodze po zwycięstwo - złamał oba obojczyki. Podobny los spotkał Australijczyka, który na skutek upadku doznał poważnego urazu miednicy.

Fatalny upadek Holenderki Annemiek van Vleuten

Wczorajszy wyścig kolarek na tej samej trasie zmusił organizatorów do ustawienia na drodze przejazdu znacznie większej ilości zabezpieczeń (głównie w formie siatek usytuowanych na niebezpiecznych zakrętach). Niestety podczas zjazdu z góry prowadząca w wyścigu Holenderka wpadła w poślizg i uderzyła głową w wysoki krawężnik, który został pominięty w trakcie zabezpieczania trasy.

Uraz van Vleuten był na tyle silny, że do tej pory zawodniczka znajduje się na oddziale intensywnej terapii. Ma silne wstrząśnienie mózgu oraz pęknięcia w 3 kręgach w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Zdaniem kibiców jej upadek wyglądał tak fatalnie, że liczono się nawet ze śmiercią reprezentantki Holandii. Oto pierwszy komentarz kolarki, jaki pojawił się w mediach społecznościowych po wypadku:

Jestem teraz w szpitalu, mam trochę obrażeń, ale poradzę sobie. Jestem bardzo smutna i rozczarowana, bo to był najlepszy wyścig w mojej karierze...

Kolarze, gimnastycy... ktoś jeszcze?

Choć oficjalne rozpoczęcie Olimpiady miało miejsce dopiero 3 dni temu, już teraz mówi się o złej passie całych zawodów. Poza samym kolarstwem, wypadki pojawiły się podczas zmagań również w innych dyscyplinach sportowych. Przykładowo reprezentant Francji w gimnastyce sportowej podczas zeskoku z kozła doznał bardzo poważnego złamania nogi. Zdaniem świadków zdarzenia odgłos łamanych kości było słychać na całej hali... Czy Igrzyska w Rio zapiszą się na kartach historii jako te najniebezpieczniejsze dla zawodników? Oby tak się nie stało...

