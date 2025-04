W niedzielę zakończył się tegoroczny festiwal Eurowizji. Polska powróciła do konkursu po dwóch latach przerwy i okazało się, że przed nami jest ogromna szansa na zawojowanie konkursu. Po 20 latach od fenomenalnego debiutu Edyty Górniak z "To nie ja!", Donatan i Cleo dostarczyli nam nie mniejszych emocji. W czwartek polska ekipa awansowała do finału i tutaj liczyliśmy na sukces. Czy był, czy nie? Na pewno były skandale.

Eurowizję w tym roku wygrała reprezentantka Austrii, Conchita Wurst, tudzież "kobieta z brodą". Drag queen okazała się najlepsza i zarówno jurorzy, jak i telewidzowie przyznali jej pierwsze miejsce. Jej piosenkę "Rise Like a Phoenix" wielu uważa za inspirowaną stylem z przebojów filmu James Bond.



Polska obok Rosji i Białorusi, jako jedyny kraj, nie nagrodziła Conchity ani jednym punktem. Warto jednak zwrócić uwagę, że o takim wyniku zadecydowali nasi jurorzy, którzy uplasowali Wurst na ostatnim miejscu. W głosowaniu polskich widzów, Conchita zajęła miejsce 3. I być może Europa odpłaciła się nam z nawiązką.

W głosowaniu ogólnym Polska zajęła 14 miejsce w finale. Czy to dobry wynik? Na pewno nie najgorszy, ale nie ukrywajmy, że "My Słowianie" typowaliśmy o wiele wyżej, może nawet do top3. Dlaczego się nie udało? W opublikowanych wynikach na oficjalnej stronie eurovision.tv, można zauważyć, że Donatana i Cleo pogrążyło jury. Praktycznie w każdym kraju Polska trafiła na ostatnie miejsce, w tym także w Wielkiej Brytanii, Austrii, Norwegii czy Irlandii, gdzie Polonia nie zawiodła i w głosowaniu przyznała nam... 1 miejsce. W efekcie, po zsumowaniu głosów, nie dostaliśmy ani jednego punktu.



Szok! Polska zajęłaby 5 miejsce na Eurowizji. Wszystko przez jury

Gdyby na Eurowizji decydowali tylko widzowie, Polacy uplasowaliby się na zaszczytnym 5 miejscu! Jurorzy zabrali nam ponad 100 punktów, przez co skończyliśmy z wynikiem 62. Najwięcej przyznali nam: Niemcy (10), Włochy (8) i Białoruś oraz Ukraina (7). Warto dodać, że wpływ na niską ocenę Polaków przez zagraniczne jury miało show z tancerkami eksponującymi piersi i zmysłowo ubijającymi masło. Tabloidy w Szwecji, Anglii czy Niemczech uznały nasze show za "seksistowskie".



Zgadzacie się z wynikiem Europy? Kobieta z brodą lepsza od Donatana i Cleo?

