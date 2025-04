W Wielkiej Brytanii jest teraz głośno! Gary Goldsmith, wuj księżnej Kate, został aresztowany! Jak do tego doszło?

Wuj księżnej trafił na pierwsze strony gazet, ale nie z pochlebnego powodu. Wywołał skandal i przyczynił się do konfliktowej sytuacji. Krewny ulubienicy Brytyjczyków został aresztowany za przemoc domową po tym, jak uderzył swoją żonę, Julie-Ann.

Nie byłoby skandalu, gdyby świadkiem całego zdarzenia nie był kierowca, który odwoził małżeństwo do domu po charytatywnej aukcji w Portman Square w Marylebone. Wuj jest młodszym bratem jej matki. Jak relacjonuje kierowca, Gary wpadł w szał i nazwał w czasie kłótni żonę „dz**wką”. Później się z nią szarpał, i uderzył ją blisko oka. ciocia księżnej Kate upadła na ziemię. Po policję zadzwonił kierowca taksówki, który przyglądał się zdarzeniu.

Sześciu funkcjonariuszy i trzech lekarzy interweniowało w tej sprawie.

Policjanci zapukali do drzwi. Zapytali mnie, czy to on. Weszli do środka i krótko później wyszli z nim w kajdankach. Wsadzili go na tył vana i odjechali.

- mówił kierowca taksówki.