Wiele gwiazd ma równie utalentowane rodzeństwo, ale to niestety bardzo często pozostaje w cieniu swoich braci i sióstr. Angelina Jolie i James Haven nie należą do wyjątków. Oboje są nieziemsko piękni i jeszcze bardziej utalentowani jako aktorzy. Do tego do niedawna łączyła ich bardzo bliska relacja - w ostatnich latach Haven nieco usunął się w cień.

W latach 90. i wczesnych 2000. Angelina często zabierała swojego brata na różne imprezy w charakterze osoby towarzyszącej. Podczas tych okazji kilka razy zaskoczyli opinię publiczną pocałunkami w usta - według mediów zdecydowanie nie takim, które są odpowiednie dla rodzeństwa...

Angelina Jolie i jej relacja z bratem

Jednym z takich pocałunków był ten, którym podzielili się na ceremonii rozdania Oskarów w 2000 roku - Angelina dostała wtedy Nagrodę Akademii Filmowej za swoją rolę w „Przerwanej lekcji muzyki”.

Remember the time when Angelina Jolie was seen kissing her brother, James Haven, passionately at the Oscars in 2000? pic.twitter.com/hSJiDhHLst

— 𝓥𝓲𝓷𝓽𝓪𝓰𝓮 𝓫𝓪𝓫𝔂 (@Vintage50sBitch) August 4, 2013

Wiele osób spekuluje, że to własnie James Haven przyczynił się do rozpadu małżeństwa Angeliny Jolie i Brada Pitta. Para była ze sobą od 2005 roku, jednak o ich związku spekulowano już o wiele wcześniej. Wszystko zapowiadało, że będą najbardziej zgraną parą showbiznesu. Ślub zdecydowali się wziąć w 2014, ale już w 2016 roku Jolie złożyła pozew rozwodowy. Oficjalnie przestali być małżeństwem w 2019 roku. Mają sześcioro dzieci.

Brad Pitt nie wytrzymał podobno faktu, że brat Angeliny zaczął odgrywać ojca jego dzieci. Szalę goryczy przelał moment, w którym te zaczęły zwracać się do Jamesa „papa”. Wtedy Pitt kazał żonie wybierać - albo on, albo jej brat.

Haven robił wszystko, co możliwe, by to jego siostra wygrała po rozwodzie w sądzie sprawę o opiekę nad dziećmi. Do dziś pomaga jej mocno w wychowywaniu ich.

