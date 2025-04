To było pewne, że sława Grzegorza Krychowiaka, który w listopadzie zeszłego roku wrzucił zdjęcie w luksusowym płaszczy, będzie go wyprzedzać. "Cios" spotkał go ze strony Wojciecha Szczęsnego! Śmiechu jest co nie miara, ale zobaczcie, od czego się zaczęło!

Ta fotka pojawiła się na Twitterze piłkarza, który tak zasygnalizował odwiedziny przyjaciela w Rzymie. Płaszcz obszyty futrem "idealny na rzymskie zimowe miesiące" stał się przedmiotem memów, żartu i kpin. Oczywiście Krychowiak nic sobie z tego nie robił, bo zabawny z niego facet.

Visitar a @13Szczesny13 Przyjechalem do Wojtka a Wojtka nie ma #roma # descanso #colosseo #basilica pic.twitter.com/PxuhD3pOTj

— Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) 15 listopada 2015

Dlatego też kiedy Wojciech Szczęsny udokumentował na Instagramie "cichą" propozycję modową dla swojego kolegi i zabawił się trochę jego kosztem. Kto by nie chciał podroczyć się w taki sposób i zebrać kilkadziesiąt tysięcy "lajków" przy okazji? :) Dostojna, poważna mina, "luksusowe" futro na barkach plus dystans do siebie i poczucie humoru.

Bramkarz oczywiście oznaczył Krychowiaka na zdjęciu i podpisał:

Grzegorz Krychowiak, znalazłem coś dla Ciebie!

Kolega z reprezentacji nie pozostał mu dłużny, wrzucił tę samą fotkę na swój profil i podpisał:

Wojciech Szczęsny, nie zrozumiałeś nic z tego, czego cię uczyłem o modzie. #NieIdźTąDrogą.

Trzeba przyznać, że Wojtkowi Szczęsnemu żart się udał!

