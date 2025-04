MaRina Łuczenko-Szczęsna ze swoim mężem Wojtkiem ogłosili nie dawno, że spodziewają się dziecka. Wokalistka poprosiła wtedy o uszanowanie tego szczególnego dla niej w życiu czasu. Tak się jednak nie stało. Portale od tamtej pory mocno interesują się jej życiem prywatnym, a w szczególności właśnie ciążą. Marina wydała oświadczenie, a jej mąż ostro skomentował sytuację w „Dzień Dobry TVN”.

Wojciech Szczęsny jest piłkarzem grającym od kilku lat w reprezentacji Polski. Teraz przy okazji zbliżającego się mundialu często wypowiada się w mediach. Ostatnio w wywiadzie w „Dzień Dobry TVN” poruszył ważne dla niego kwestie rodziny i ojcostwa.

Mąż MaRiny o hejcie w internecie

„Radzimy sobie z hejtem w sieci. To proces, ale radzimy sobie. Jednak nigdy nie pozwolę, żeby pewne granice zostały przekroczone. Jestem za wolnością słowa i nie mam z tym problemu, ale kiedy ktoś świadomie naraża zdrowie mojej ciężarnej żony, a tym samym życie mojego dziecka, to jest granica, której nie pozwolę przekroczyć i będę walczyć. W najbliższym czasie najważniejszy jest spokój matki, a on został naruszony” – powiedział Wojciech Szczęsny w rozmowie z Filipem Chajzerem.

Wojtek Szczęsny o ojcostwie

Mąż MaRiny zdradził też, jak się poczuł na wieść o tym, że jego ukochana jest w ciąży. „Bardzo fajne. Założyliśmy rodzinę po to, żeby starać się o dzieci. To dla mężczyzny jeden z najfajniejszych momentów w życiu. Jeszcze jeden przede mną, narodziny dziecka. Jestem bardzo podekscytowany, też niepewny, nie wiem, jak sobie poradzę, ale miłość przezwycięża wszystko więc dam radę” – wyznał przyszły ojciec.

