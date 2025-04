Według aktualnych doniesień Mikołaj Krawczyk i Agnieszka Włodarczyk zdecydowali o rozstaniu. Para nie potwierdza, ani nie dementuje plotek. Co mogło wpłynąć na ich decyzję?

Para poznała się kilka lat temu na planie serialu "Pierwsza miłość", który pojawił się na antenie w 2009 roku. Wówczas Mikołaj Krawczyk był w stałym związku z Anetą Zając, którą zostawił dla nowej miłości, Agnieszki Włodarczyk. Rozstanie z Anetą Zając przyczyniło się do wielu plotek i złośliwych komentarzy pod adresem zakochanych, ponieważ Krawczyk porzucił matkę 2 swoich dzieci - bliźniaków, Roberta i Michała. Za sprawą skandalu notowania Anety Zając znacznie wzrosły, a Włodarczyk poszły w dół, a od czasu głośnego wywiadu w magazynie Viva!, nie pozostawiano na nich suchej nitki.

Od początku nie dawano tej parze szans na wieloletni związek. Krytycy ostrzegali, że na nieszczęściu dzieci nie da się zbudować trwałej i silnej relacji. Agnieszka Włodarczyk podkreślała, że sama pochodzi z rozbitej rodziny, więc zdawała sobie sprawę z krzywdy, jaką poniosą dzieci jej partnera z racji jego rozstania z Anetą Zając. Z kolei Krawczyk przyznał, że nigdy nie należał do chlubnego grona etatowych ojców. Z trudem godził obowiązki zawodowe z rodzicielskimi, ale jak wyznał w rozmowie, chciał walczyć o swoje szczęście.

Jeśli ktoś ma odwagę stanąć z otwartą przyłbicą i powiedzieć: „Muszę zmienić swoje życie, bo coś się wypaliło, bo nie chcę się udusić”, to już jest to bardzo źle postrzegane. A czasem trzeba umieć zostawić coś, co już nie działa, żeby zrobić miejsce na szczęście. Jednak odwaga i prawda w dzisiejszych czasach nie jest w cenie.