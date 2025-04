Stacje telewizyjne prześcigają się w swoich ofertach, by przyciągnąć widzów. TVN Style również nie pozostaje w tyle, dlatego też na prezentacji wiosennej ramówki pojawiło się kilka nowych propozycji. Nie zawiodły również prezenterki i dziennikarki - to one przyciągąły uwagę fotoreporterów!

Największe poruszenie wywołała swoją obecnością śliczna Anna Wendzikowska, która pojawiła się publicznie po raz pierwszy od momentu urodzenia córeczki, Kornelii.

Sprytnie zamaskowała mankamenty figury asymetryczną, luźną sukienką.

Kto jeszcze znalazł się w naszej galerii?

Ramówka TVN Style - co obejrzymy wiosną?

Kobieca stacja pragnie trafić do widzek w każdym wieku, dlatego już od 1 marca na jej antenie będziemy mogły oglądać zupełne nowości:

"Sekrety lekarzy"

"Niebezpieczne związki"

"Afera fryzjera"

"Sprzątaczki"

"Szalone Tokio"

Nie zabraknie stałych, cyklicznie pojawiających się co sezon programów:

"Dorota was urządzi"

"Sablewskiej sposób na modę"

"Stylowy magazyn"

"Miasto kobiet"

"Magiel towarzyski"

"Wroli głównej"

"Wiem, co jem i wiem, co kupuję"

"Klinika urody"

"Pani Gadżet"

"O tym się mówi"

