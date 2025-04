Co za otwartość! Weronika Rosati, która została mamą niecały rok temu, zdobyła się na udzielenie trudnego wywiadu o swoim macierzyństwie. Aktorka wyznała, że od porodu jest samotną mamą. Kiedy szczerze opowiedziała o wychowywaniu córki bez ojca, odzew innych samotnych mam był ogromny. „To akt odwagi” – pisały internautki.

„Nigdy nie wyjdę z domu w rozciągniętych dresach”. Weronika Rosati szczerze opowiada o rzeczach bliskich każdej młodej mamie

Ten ważny temat został poruszony podczas ostatniego weekendowego wydania programu porannego TVP „Pytanie na śniadanie”, którego gościem była właśnie Weronika Rosati. Aktorka opowiedziała, jak radzi sobie z samotnym wychowywaniem córeczki Elizabeth.

„Planowałam to dziecko, ale kiedy wreszcie zaszłam w ciążę, nie spodziewałam się, że będę sama wychowywać moją córkę. Jestem wychowana w domu pełnym, w pełnej rodzinie. Myślę, że większość kobiet chciałoby mieć pełną rodzinę i kiedy zachodzą w ciążę i rodzą dziecko, chcą dla niego jak najlepiej” – powiedziała Rosati.

Gwiazda odniosła się też w domyśle do swojego eks – Roberta Śmigielskiego, czyli ojca dziecka.

Społecznie i prawnie kobiety samotne, zwłaszcza te, które nie były w związku małżeńskim, są zdane na siebie. Nie są też dobrze postrzegane i to mnie zszokowało. Ja uważałam, że to powód do dumy, że sobie radzę. Nie my powinnyśmy się wstydzić, tylko osoby, które doprowadziły do sytuacji, że jesteśmy samotnymi mamami

– uważa aktorka.