Konflikt na linii Rosati-Rusin rozpoczął się rok temu po rozdaniu Oscarów. Kinga Rusin opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z Adele, które zostało zrobione na zamkniętej imprezie, na której był zakaz fotografowania. Rosati skrytykowała zachowanie koleżanki i rozpętała tym burzę.

Reklama

Kinga Rusin w ramach riposty wytknęła Rosati relacje z Harveyem Weinsteinem, który został skazany za molestowanie kobiet. Ofiarami miały być także słynne aktorki, które tłumnie przyznały się do bycia napastowanymi w ruchu #meetoo.

Weronika Rosati komentuje konflikt z Kingą Rusin

I chociaż w mediach o aferze Rusin-Rosati zrobiło się nieco ciszej, wygląda na to, że sprawa może skończyć się w sądzie. Weronika Rosati przyznała bowiem, że nad tą kwestią pracują już jej prawnicy. Ona sama nie chce wracać do tematu i prosi dziennikarzy, by już nie zadawali jej pytań na temat Kingi Rusin.

Nie chcę na ten temat się wypowiadać, bo tak jak mówię, uważam, że szkoda marnować czas na takie rzeczy. Myślę, że są o wiele ważniejsze tematy - podsumowała Rosati

Aktorka zdradziła również, że w tej chwili skupia się na kwestiach zawodowych. Na premierę czeka kilka filmów z jej udziałem, kilka jest w produkcji. Gwiazda wypuściła też własną linię kosmetyków.

Reklama

Czytaj także:

13 lat temu podbiła serca Polaków występem w „Mam Talent”. Czym Klaudia Kulawik zajmuje się dzisiaj?

Krzyztof Gojdź dostanie własny program w USA? Chirurg plastyczny gwiazd przez lata robił karierę w TVN

Mąż Tamary Arciuch pomoże jej wygrać „Twoja twarz brzmi znajomo”? Zaskakująca odpowiedź aktorki