Miłość? Kariera? Przyjaźń? Co jest najważniejsze dla Weroniki Rosati? W szczerym wywiadze dla dwutygodnika Party wyznała, że wybor wcale nie jest trudny. Mało tego - aktorka marzy o dziecku!

Oczywiście, że wielka miłość. Przyjaźni nie wybieram dlatego, że jeżeli jest wielka miłość, to jest i przyjaźń. Jeśli chodzi o karierę, nie daje ona szczęścia, a tylko złudne wrażenie, że wszystko jest wspaniałe. A za miłością idą same pozytywne rzeczy, w tym kariera, bo w wielkiej miłości nikt cię nie ogranicza, nie spala cię i daje ci energię, która sprawia, że jesteś lepszą osobą.

Weronika Rosati wciąż wierzy, że czeka na nią książę z bajki. Aktorka ma 32 lata i uznaje to za najlepszy dla siebie wiek pod każdym względem. Nie wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia, bo aby uczucie się rozwinęło, potrzebny jest czas. Nie zakochuje się tak łatwo, oj nie!

U mnie nigdy miłość nie pojawiała się ot tak. Do miłości potrzebny jest czas. Jeśli już, to bardziej wierzę w uczucie od pierwszego... słowa. Wtedy nabieram przekonania, że ta osoba jest wyjątkowa, ale to dopiero początek długiej drogi. Muszę nabrać pewności, zaufania. No i rozmawiać, rozmawiać...

Mężczyźni nie mają z nią lekko, bo Rosati stawia poprzeczkę wysoko... Jednak nie są to nierealne żądania. Czy to przeszłość skłoniła ją do bycia tak zachowawczą i ostrożną, a mniej spontaniczną i szaloną? Rosati i Adamczyk już nie są razem od roku.

Wolę uczciwych mężczyzn od fałszywych dżentelmenów.

Weronika Rosati Chciałaby jednak założyć rodzinę! Choć wielu uważa ją za femme fatale, niezależną i samowystarczalną, to aktorka marzy o spełnieniu się w roli mamy.

Ale to jest jasne i nie ma co ukrywać, że któregoś dnia chciałabym być mamą. Mam 32 lata, nie mam dzieci, ale nie jest to wynikiem tego, że stanęłam przed wyborem: kariera czy potomstwo? Tak się po prostu układa w moim życiu, że na razie nie mam dziecka. Są ludzie, którzy nie czują potrzeby posiadania dzieci, ale ja do nich nie należę. Wierzę, że kiedyś będę mamą.

