Weronika Książkiewicz dołożyła wszelkich starań, aby na premierze "Planety Singli" zwalić z nóg. Wyglądała oszałamiająco, a to za sprawą... obłędnej kreacji!

Co prawda nie każda kobieta zdecydowałaby się na taką stylizację. Weronika Książkiewicz lubi być w centrum uwagi i dobrze czuje się na świeczniku. Wyglądała doskonale w czarnej maxi kreacji z bardzo dużym dekoltem na plecach. Ta suknia wymaga od posiadaczki pięknych pleców, zadbanych i wyrzeźbionych

Weronika Książkiewicz przyćmiła inne gwiazdy

Premiera filmu nie obyła się bez licznie przybyłych aktorów: Danutę Stenkę, Tomasza Karolaka, Joannę Opozdę i innych. W rolach głównych wystąpili Maciej Stuhr i Agnieszka Więdłocha, którzy 25 stycznia razem pozowali do zdjęć na ściance. Więdłocha wyglądała bardzo kusząco, ale to do Książkiewicz należał wieczór. Przekonajcie się same!

