Za nami 3. już edycja popularnego show „Love Island. Wyspa Miłości”. Format polegający na szukaniu miłości przez seksownych singli mieszkających w pięknej willi, cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów.

Jedną z par, które dotarły do finału tego sezonu show byli Waleria i Piotr. Chociaż parę dzieliła dość spora różnica wieku, połączyło ich poczucie humoru i obustronna chemia.

Dlaczego Waleria z „Love Island” zmieniła kolor włosów?

Po powrocie z Hiszpanii i zakończeniu nagrań do programu Waleria postanowiła zmienić wizerunek i przefarbowała włosy na ciemny blond. W sieci pojawiły się plotki, że zrobiła to dla Piotra, któremu bardziej podobają się blondynki. Czy faktycznie o to chodziło?

Tak naprawdę to wcale nie Piotr namówił swoją dziewczynę do zmiany koloru, bo jemu podoba się ona w każdym wydaniu. Wpływ na to miała zupełnie inna osoba, a konkretnie Damian Koba, fryzjer i przyjaciel Walerii.

Mnie Damian to tego przekonał. To nie było tak, że specjalnie zmieniłam kolor dla Piotra - wyjaśniła Waleria

Piotr dodał, że owszem, ma pewien sentyment do blondynek, bo jego poprzednie dziewczyny miały właśnie ten kolor włosów. Jednak teraz jest mu to zupełnie obojętne.

