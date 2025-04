Chociaż Anna i Robert Lewandowscy spędzają w Polsce dużo czasu, na stałe mieszkają w niemieckim Monachium, gdzie piłkarz trenuje w swoim klubie Bayern Monachium. To właśnie tam córka pary Klara chodzi do przedszkola, a Lewandowscy wiodą luksusowe życie w pięknej willi. To właśnie ona wywołała poruszenie w niemieckich mediach. Okazało się, że w domu popularnego małżeństwa interweniowała policja.

Dlaczego w willi Lewandowskich włączył się alarm?

Jak donosi tabloid „Bild”, do zdarzenia doszło 10 lipca. O godz. 17:11 w luksusowej dzielnicy Monachium Bogenhausen pojawili się policjanci. Celem ich wizyty była willa Roberta i Anny Lewandowskich, w której włączył się system alarmowy. Informacja ta została potwierdzona przez rzecznika monachijskiej policji Floriana Hirschauera.

Na szczęście szybko okazało się, że był to tylko fałszywy alarm, wywołany błędem systemu. Pracownik firmy ochroniarskiej, sprawdził teren i ponownie włączył alarm. Rodzinie piłkarza nie groziło żadne niebezpieczeństwo. Piłkarza nie było wówczas w domu.

W czasie interwencji służb, Lewandowscy z córkami przebywali na wakacjach na Majorce. Jako że informacja o ich wyjeździe nie była poufna, policja obawiała się, że pusta willa stała się celem miejscowych złodziei, którzy wykorzystali nieobecność piłkarza i jego żony i postanowili ograbić ich z wartościowych rzeczy. Policja poinformowała Lewandowskich o zaistniałej sytuacji i zapewniła, że będzie monitorować okolicę na wypadek podobnych incydentów.

Podejrzenie służb było całkowicie zasadne, ponieważ w ostatnim czasie ofiarą włamywaczy padł m.in. były kolega Roberta Lewandowskiego z drużyny Franck Ribery. Dawny piłkarz Bayernu Monachium został okradziony podczas pobytu we Włoszech na meczu wyjazdowym.

