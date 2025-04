Na początku czerwca Victoria Beckham ujawniła swoje plany wielkiej wyprzedaży. Nie, nie chodzi o jej kolekcje, a o ubranka jej córki, Harper! Mała ikona mody nosi najdroższe ciuszki od wziętych projektantów. Przejdźmy do szczegółów!

Wymiana garderoby to dla wielu po prostu zakup kilku nowych rzeczy do starej szafy. W przypadku jedynej córki Beckhamów, 40-letniej córki Harper Seven, wygląda to zupełnie inaczej. Victoria urządziła niemalże wielką wyprzedaż, ale to wszystko w szczytnym celu. Kolejki ustawiały się na 2 godziny przed otwarciem "salonu". Ale nie zapominajmy o ważnym szczególe: dochód ze sprzedaży wesprze akcję Fashion Saves Lives.

Jestem zachwycona możliwością partycypowania we wspaniałomyślnej akcji Fashion Saves Lives, przygotowanej przez organizację Save The Children. Jako matka i kobieta uważam, że wszystkie dzieci na świecie zasługują na szczęście i zdrowie. Dlatego musimy robić wszystko co w naszej mocy, by pomagać tym, którzy mieli w życiu mniej szczęścia. Nasza akcja daje taką możliwość - wystarczy wziąć udział w aukcji, by dołożyć małą cegiełkę w ulepszaniu życia biednych dzieci.

W szafie małej Harper Beckham znalazły się projekty Marca Jacobsa, Stelli McCartney, Chloe czy Gucci. Aukcja rozpoczęła się 18 czerwca, a Brytyjki zabierały swoje pociechy na wielkie zakupy ucieszone jak nigdy!

#fashionsaveslives! Im donating Harper's clothes to @savechildrenuk Visit @MarysLGShop_NW1 today & shop to support x vb Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Victoria Beckham (@victoriabeckham) 17 Cze, 2015 o 12:25 PDT

Zobaczcie zdjęcia z tej akcji!

