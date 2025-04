Paulina Krupińska jest obecnie najpopularniejszą Miss Polonia. Prowadzi swój program w jednej ze stacji telewizyjnych, jest twarzą wielu popularnych marek oraz często pojawia się na salonach, których jest prawdziwą ozdobą. Niedawno modelka obchodziła swoje urodziny. Korzystając z tego, że ma wolne, postanowiła wybrać się na krótkie wakacje na hiszpańską wyspę ze swoim chłopakiem, Tadeuszem. Paulina w rozmowie z AfterParty.pl przyznała, jak wyglądały jej urodziny i co otrzymała od najbliższych:



Nie było dużej imprezy, bo akurat pojechałam z moich chłopakiem na wakacje, spędziłam je na hiszpańskiej wyspie Formentera, to jest wyspa obok Ibizy. Impreza była skromna, przy basenie, na plaży. Co dostałam? Dostałam przepiękną sukienkę kupioną na plaży do chłopaka, od rodziców dostałam słodkości. Raczej to są skromne prezenty, bo ja wszystko mam, niczego nie potrzebuję, cenię sobie bardziej to, że mogę się spotkać ze znajomymi - mówi Krupińska