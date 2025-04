Dziś swoje 45. urodziny obchodzi jedna z najbardziej lubianych wokalistek i aktorek - Jennifer Lopez. Jej kariera rozpoczęła się od występu w filmie "Seleza" za którą otrzymała nominację do Złotego Globu. Dwa lata później zdecydowała się spróbować sił jako wokalistka i wydała album "On the 6", który okazał się wielkim hitem na całym świecie. Kolejne lata przynosiły nowe albumy, hity i filmy. Jennifer to także bardzo przedsiębiorcza osoba - posiada własną kolekcję ubrań i kilkanaście zapachów, a także liczne kontrakty reklamowe.

Jej życie prywatne budzi ogromne zainteresowanie kolorowej prasy zwłaszcza, że gwiazda nie ma szczęścia do mężczyzn. Jej ostatni partner zdradzał ją z transseksualnymi modelkami. Dla Lopez był to tak ogromny cios, że rozważała nawet rezygnację z występu podczas otwarcia Mundialu. Dziś Jennifer to niekwestionowana ikona stylu i gwiazda pop.

Zobaczcie jak zmieniła się przez ostatnie lata: